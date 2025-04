Médicaments pour soulager la raideur musculaire

Un traitement de la dystrophie myotonique par de la mexilétine ou d'autres médicaments (comme de la lamotrigine, de la phénytoïne ou de la carbamazépine) peut soulager la raideur musculaire, mais ne combat pas la faiblesse, le symptôme le plus handicapant. De plus, tous ces médicaments ont des effets secondaires indésirables.

Le seul traitement de la faiblesse musculaire est apporté par les moyens de support, comme l’utilisation d’orthèses de cheville (pour le pied tombant) ou d’autres appareillages.