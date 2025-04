Dystrophie d’Emery-Dreifuss

Les muscles s’affaiblissent et la perte musculaire (atrophie) commence avant l’âge de 20 ans. Les muscles les plus atteints sont ceux de la partie supérieure du bras, les mollets et le cœur. Les muscles des bras et des jambes sont en contraction permanente en position fléchie, formant ainsi des contractures.

Le muscle cardiaque peut également être affecté par une faiblesse (cardiomyopathie) et par des troubles qui provoquent des troubles du rythme cardiaque, notamment un bloc cardiaque, un rythme cardiaque lent (bradycardie) ou un rythme cardiaque rapide (tachycardie). Lorsque le cœur est atteint, cela peut provoquer une mort subite.