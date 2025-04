Le développement des jeunes enfants

Entre 2 et 3 ans, un enfant cherche à comprendre ses limites ; il accomplit des actions interdites, simplement pour en observer les conséquences. Les fréquents « non », répétés constamment par les parents, reflètent la nécessité d’autonomie, qui se manifeste à cet âge. Bien qu’ils soient douloureux à la fois pour les parents et les enfants, les accès de colère sont normaux et aident les enfants à exprimer leurs frustrations lorsqu’ils ne parviennent pas à verbaliser leurs sentiments de façon convenable. Les parents peuvent limiter le nombre d’accès de colère en évitant que l’enfant soit trop fatigué ou trop frustré, en prévoyant son comportement et en évitant les événements qui peuvent entraîner des tensions. Dans de rares cas, les accès de colère doivent être évalués par un médecin. Certains jeunes enfants contrôlent avec difficultés leurs pulsions et ont besoin que leurs parents leur imposent des limites strictes pour leur offrir sécurité et stabilité.

De 18 mois à 2 ans, les enfants commencent habituellement à établir leur identité sexuelle. Au cours de la période préscolaire, les enfants acquièrent aussi une notion du rôle de chaque genre, de ce que les garçons et les filles font habituellement. Le rôle de chaque genre est également influencé par la culture. L’exploration des organes génitaux est prévisible à cet âge ; cela montre que l’enfant commence à faire un lien entre le genre et l’image du corps.

Entre 2 et 3 ans, les enfants commencent à interagir pendant les jeux avec d’autres enfants. Bien qu’ils puissent être encore possessifs avec leurs jouets, ils peuvent commencer à les partager et même à les échanger dans le jeu. Affirmer la possession d’un jouet en disant « C’est à moi ! » aide à affirmer l’identité. Bien que les enfants aspirent à l’indépendance à cet âge, ils ont toujours besoin que leurs parents soient à côté pour se sentir en sécurité et soutenus. Par exemple, ils peuvent s’éloigner de leurs parents par curiosité, puis se cacher derrière ces derniers quand ils ont peur.

Vers 3 à 5 ans, beaucoup d’enfants commencent à être intéressés par des jeux d’imagination et ont des amis imaginaires. Les jeux de fantaisie permettent aux enfants de jouer différents rôles, tout en restant en sécurité, et d’exprimer leurs sentiments profonds d’une manière acceptable. Les jeux de fantaisie aident les enfants à grandir du point de vue social. Ils apprennent à résoudre les conflits avec leurs parents ou d’autres enfants, ceci afin d’évacuer leurs frustrations et de maintenir leur estime de soi. Au cours de cette période les craintes typiques des enfants sont celles de monstres émergeant du placard. Ces phobies sont normales.

Entre 7 et 12 ans, les enfants travaillent sur beaucoup de questions : la notion de soi, les différentes compétences scolaires, les relations avec les personnes du même âge qui sont déterminées par la capacité à socialiser et à s’adapter, et les rapports familiaux, déterminés en partie par l’approbation de l’enfant par ses parents et sa fratrie. Bien que de nombreux enfants donnent une grande importance à leurs camarades, ils recherchent essentiellement le soutien et les conseils des parents. La fratrie peut être considérée comme un modèle et comme support valable et critique, de ce qui peut ou ne peut pas être fait. Cette période est très active pour les enfants qui se livrent à de nombreuses activités et sont impatients d’en explorer de nouvelles. À cet âge, les enfants sont avides d’apprendre et réagissent généralement bien aux conseils sur la sécurité, sur les modes de vie sains, et les manières d’éviter les comportements à haut risque.