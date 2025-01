Croissance physique des nourrissons et des enfants

La croissance physique correspond à une augmentation des dimensions du corps (longueur ou taille et poids) et des organes. De la naissance à l’âge de 1 ou 2 ans, les enfants grandissent rapidement. Après cette croissance rapide lors de la petite enfance, la croissance ralentit jusqu’à la poussée de croissance à l’adolescence. Lorsque la croissance ralentit, les enfants ont besoin de moins de calories, et il se peut que les parents remarquent une baisse de l’appétit. Un enfant de deux ans peut avoir des habitudes alimentaires très irrégulières qui parfois préoccupent les parents. Certains enfants, bien que n’ingérant pratiquement aucun aliment, continuent à grandir et à se développer normalement. En fait, ils mangent souvent peu un jour, puis mangent plus le lendemain en compensation.

À l’âge préscolaire et scolaire, la croissance du poids et de la taille est régulière. La croissance des enfants reste comparable d’une année sur l’autre, jusqu’à ce que la poussée de croissance suivante survienne au début de l’adolescence.

Les différents organes grandissent de façon différente. Le système reproducteur, par exemple, a une croissance courte à la naissance puis se modifie très peu jusqu’à la puberté. À l’inverse, le cerveau ne grandit pratiquement qu’au cours des premières années de vie. Les reins fonctionnent comme chez l’adulte, dès la fin de la première année de vie.

Les enfants qui commencent à marcher ont une démarche typique, avec l’abdomen saillant et le dos cambré. Ils semblent aussi avoir les jambes légèrement arquées. Vers 3 ans, le tonus musculaire augmente et la proportion de graisse cutanée diminue, le corps commence alors à sembler plus allongé et musclé. À cet âge, la plupart des enfants contrôlent la défécation et la miction.

Le médecin rapporte la croissance de l’enfant à celle des autres enfants du même âge et surveille la prise de poids en fonction de la taille. De la naissance à 2 ans, le médecin note tous les paramètres de croissance sur une courbe, à partir des courbes de croissance standard de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Après 2 ans, le médecin note les paramètres de croissance en s’appuyant sur les courbes de croissance des Centers for Disease Control and Prevention (CDC ; centres de contrôle et de prévention des maladies).

(Voir aussi Supervision de la santé des enfants en bonne santé et Retard de croissance.)

Longueur et taille La longueur est mesurée chez les nourrissons. La taille est mesurée chez les enfants qui peuvent se tenir debout. Les nourrissons sont placés sur le dos sur un appareil adapté, tel qu’une table de mesure (toise horizontale), et les enfants qui peuvent se tenir debout sont mesurés à l’aide d’une toise verticale (debout). En général, les nouveau-nés nés à terme ont une taille d’environ 30 % supérieure vers l’âge de 5 mois, et de plus de 50 % supérieure vers l’âge de 12 mois. Les nourrissons grandissent habituellement de 25 centimètres environ la première année, et la taille à 5 ans est approximativement le double de la taille à la naissance. La plupart des garçons atteignent la moitié de leur taille adulte vers l’âge de 2 ans. La plupart des filles atteignent la moitié de leur taille adulte à l’âge de 19 mois environ. (Voir aussi Courbes de croissance pour les enfants de la naissance à l’âge de 2 ans de l’OMS et Courbes de croissance pour les enfants et les adolescents de 2 à 20 ans des CDC.)

Poids Un nouveau-né né à terme perd généralement 5 à 8 % de son poids à la naissance au cours des premiers jours de vie. Il reprend ce poids au bout de 2 semaines. Après cette période, le nouveau-né prend normalement environ 30 grammes par jour pendant les 2 premiers mois, et par la suite autour de 450 grammes par mois. Le poids à la naissance est, en général, doublé à 5 mois et triplé à 1 an. Depuis les années 1980, aux États-Unis, de plus en plus d’enfants souffrent d’obésité (excès de poids corporel), et le nombre d’enfants et d’adolescents atteints d’obésité reste élevé encore aujourd’hui. Certains enfants peuvent devenir obèses à un âge précoce. On utilise l’indice de masse corporelle (IMC) pour définir le surpoids et l’obésité. Les CDC ont publié des courbes de croissance étendues de l’IMC en fonction de l’âge pour les garçons et les filles qui ont un IMC très élevé. (Voir aussi Courbes de croissance pour les enfants de la naissance à l’âge de 2 ans de l’OMS et Courbes de croissance pour les enfants et les adolescents de 2 à 20 ans des CDC.)

Circonférence de la tête La circonférence de la tête se mesure à l’endroit le plus large de la tête de l’enfant. Le médecin place le mètre ruban au-dessus des sourcils et des oreilles, puis fait le tour de la tête. Cette mesure est importante, car la taille de la tête reflète la taille du cerveau, ce qui permet au médecin d’évaluer si le développement du cerveau se fait normalement. La circonférence de la tête est mesurée régulièrement jusqu’aux 3 ans de l’enfant. À la naissance, le cerveau mesure 25 % de sa taille à l’âge adulte, et la circonférence de la tête est d’environ 35 centimètres. À 1 an, le cerveau mesure 75 % de sa taille à l’âge adulte. À 3 ans, le cerveau mesure 80 % de sa taille à l’âge adulte. À 7 ans, le cerveau mesure 90 % de sa taille à l’âge adulte.

Dents La date d’éruption des dents est variable, pour des raisons essentiellement héréditaires. Toutefois, l’éruption des dents peut aussi être retardée par des troubles comme le rachitisme, l’hypopituitarisme, l’hypothyroïdie, ou le syndrome de Down. Les incisives inférieures apparaissent à l’âge de 5 à 9 mois. Les incisives supérieures apparaissent à l’âge de 8 à 12 mois. En moyenne, un nourrisson a 6 dents vers l’âge de 12 mois, 12 dents vers 18 mois, 16 dents vers 2 ans, et la totalité de ses 20 dents de bébé (dents de lait) vers 2 ans et demi. Les dents de bébé sont remplacées par les dents définitives (d’adulte) entre l’âge de 5 ans et l’âge de 13 ans. Les dents définitives ont tendance à apparaître plus tôt chez les filles. Les symptômes provoqués par l’éruption dentaire (comme la salive et l’agitation) sont appelés poussée dentaire. Tableau Périodes d’éruption dentaire Tableau