Rhabdomyosarcome

Chimiothérapie et chirurgie

Parfois radiothérapie

(Voir aussi Principes du traitement du cancer.)

Le traitement consiste en une chimiothérapie et une chirurgie, une radiothérapie ou une association des 3 traitements.

Tous les enfants sont traités par chimiothérapie. Les médicaments de chimiothérapie les plus fréquemment utilisés sont la vincristine, la dactinomycine, le cyclophosphamide, la doxorubicine, l'ifosfamide et l'étoposide. Le topotécan et l'irinotécan sont d'autres médicaments de chimiothérapie pouvant également être utilisés.

Pendant la chirurgie, le cancer est entièrement retiré si cela est possible.

La radiothérapie est normalement utilisée si certains cancers demeurent après intervention chirurgicale ou si le cancer est considéré comme un cancer à risque intermédiaire ou élevé.