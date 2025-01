Présentation des tumeurs cérébrales et médullaires chez l’enfant

Le cerveau et la moelle épinière composent le système nerveux central. Les tumeurs du système nerveux central constituent le deuxième cancer le plus fréquent chez les enfants de moins de 15 ans (après la leucémie) et la première cause de décès dû au cancer chez les enfants.

Les tumeurs du système nerveux central les plus fréquentes chez les enfants sont (dans l’ordre) les astrocytomes, les médulloblastomes et les épendymomes.

Les tumeurs cérébrales peuvent entraîner divers symptômes, dont notamment des céphalées, des nausées, des vomissements, des troubles de la vision, de l’apathie et une perte de la coordination ou de l’équilibre.

Le diagnostic repose habituellement sur les résultats de l’imagerie par résonance magnétique et de la biopsie.

Le traitement peut comprendre une intervention chirurgicale, une radiothérapie, une chimiothérapie, une thérapie ciblée ou une association de ces traitements.

La cause des tumeurs du système nerveux central est généralement inconnue. Cependant, des doses élevées de rayonnements au niveau du cerveau et de la moelle épinière et certaines pathologies génétiques (par exemple, neurofibromatose) sont connues pour provoquer des tumeurs du système nerveux central.

(Voir aussi Tumeurs cérébrales chez l’adulte.)

Symptômes des tumeurs cérébrales et médullaires chez l’enfant Les premiers symptômes des tumeurs cérébrales peuvent être dus à une pression accrue dans le crâne (pression intracrânienne). La pression peut être augmentée car la tumeur bloque le flux du liquide céphalorachidien dans le cerveau (affection appelée hydrocéphalie) ou parce que la tumeur prend de la place. Une pression accrue peut entraîner les symptômes suivants : Une tête hypertrophiée (macrocéphalie) chez les nourrissons et les très jeunes enfants

Céphalées

Des nausées et des vomissements (souvent en se réveillant)

Des troubles de la vision, comme une vision double ou une perte de la vision

Des difficultés à tourner les yeux vers le haut

Des modifications du comportement ou du degré de conscience, qui rendent l’enfant irritable, apathique, confus ou somnolent

Convulsions Lorsque la tumeur touche la moelle épinière, les symptômes peuvent inclure : Douleur dorsale

Faiblesse musculaire au niveau des bras ou des jambes

Perte de sensation dans les bras ou les jambes

Perte des fonctions sphinctériennes ou vésicales

Difficultés à marcher Les autres symptômes sont variables selon la partie spécifique du cerveau ou du rachis où se trouve la tumeur.

Diagnostic des tumeurs cérébrales et médullaires chez l’enfant Examens d’imagerie

Généralement biopsie ou parfois chirurgie pour retirer l’intégralité de la tumeur

Parfois, ponction lombaire Les médecins suspectent une tumeur dans le cerveau ou la moelle épinière en fonction des symptômes. Les médecins pratiquent habituellement un examen d’imagerie comme une imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau, qui en général permet de dépister la tumeur. Une tomodensitométrie (TDM) peut également être réalisée. Avant la réalisation d’une IRM ou d’une TDM, un agent de contraste est normalement injecté dans une veine (par voie intraveineuse). Les produits de contraste sont des substances qui rendent les organes et les autres structures plus visibles lors des examens d’imagerie. En cas de suspicion de tumeur dans le cerveau ou la moelle épinière, les médecins prélèvent habituellement un petit morceau de tissu (biopsie) pour confirmer le diagnostic. Parfois, plutôt que de prélever un morceau de tissu, les médecins retirent chirurgicalement la plus grande partie possible de la tumeur. Parfois, une ponction lombaire (rachicentèse) est réalisée pour prélever du liquide céphalorachidien en vue d’un examen au microscope. Il s’agit d’une procédure de routine permettant de déterminer si les cellules tumorales se sont propagées dans le liquide céphalorachidien ou lorsque le diagnostic n’est pas évident.