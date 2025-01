Trisomie 13

SOFT (Support Organization for Trisomy 18, 13, and Related Disorders, Organisation d’aide pour les trisomies 18 et 13 et les maladies apparentées) : Organisation fournissant des ressources, des informations sur la recherche et des services communautaires et de soutien aux personnes s’occupant d’autres personnes atteintes de trisomie 18 ou 13 ou d’une autre maladie chromosomique apparentée