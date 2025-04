Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University

Le syndrome XYY est une anomalie des chromosomes sexuels dans laquelle les garçons naissent avec deux chromosomes Y et un chromosome X.

Les chromosomes sont des structures situées à l’intérieur des cellules, qui contiennent l’ADN et de nombreux gènes. Les gènes contiennent des instructions qui déterminent le fonctionnement et l’aspect de l’organisme.

Les chromosomes sexuels déterminent le sexe du fœtus. Une paire de chromosomes X et Y (XY) entraîne la formation d’organes masculins, et une paire de chromosomes X et X (XX) entraîne la formation d’organes féminins.

Environ 1 garçon sur 1 000 est né avec le syndrome XYY.

Les garçons atteints d’un syndrome XYY sont généralement grands et ont des troubles du langage. Leur quotient intellectuel (QI) est souvent légèrement inférieur à celui des autres membres de la famille. Ils présentent souvent des troubles de l’apprentissage, un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, et des troubles mineurs du comportement peuvent se développer.

Dans le passé, le syndrome XYY était considéré comme responsable de comportements criminels agressifs et violents ; mais cette théorie a été démentie.