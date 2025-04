Les symptômes du syndrome de Wolf-Hirschhorn incluent souvent un déficit intellectuel sévère.

Ils peuvent aussi souffrir d’épilepsie et présenter un nez large ou crochu, des malformations du cuir chevelu, des paupières supérieures tombantes (ptôse) et des trous ou des fissures (colobomes) de l’iris, une fente palatine et un retard du développement des os.

Chez les garçons, les testicules peuvent ne pas être descendus (cryptorchidie) et l’ouverture de l’urètre peut être anormalement positionnée (hypospadias).

Certains enfants présentent un déficit immunitaire, ce qui signifie que leur organisme ne parvient pas à combattre les infections correctement.