Infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) et infection par le métapneumovirus

Le VRS est très souvent à l’origine d’infections des voies respiratoires, en particulier chez l’enfant. À l’âge de 4 ans quasiment tous les enfants ont déjà été infectés, le plus souvent au cours de la première année de vie. L’infection ne conférant pas une immunité totale, la réinfection est fréquente mais sa gravité est en général bien moindre. La maladie survient le plus souvent pendant l’hiver et au début du printemps.

Le VRS est la cause la plus fréquente de maladie des voies aériennes inférieures chez les nourrissons et est responsable de plus de 58 000 à 80 000 hospitalisations chaque année aux États-Unis chez les enfants de moins de 5 ans.

La première infection progresse souvent d’une maladie des voies aériennes supérieures avec congestion et fièvre pour affecter les voies aériennes inférieures, causant le plus souvent une bronchiolite et parfois une pneumonie avec toux et difficultés à respirer. Les infections ultérieures ne concernent, en général, que les voies aériennes supérieures. Le risque de développer ultérieurement de l’asthme est plus élevé chez les enfants ayant présenté une bronchiolite.

Les enfants présentant des maladies sous-jacentes graves (telles qu’une cardiopathie congénitale, de l’asthme, la mucoviscidose, des troubles neuromusculaires ou un système immunitaire affaibli) ou nés prématurément, et les nourrissons âgés de moins de 6 mois, sont particulièrement exposés à un risque de développer une forme grave de la maladie.

Les enfants plus âgés et les adultes peuvent également être infectés par le VRS, et les adultes plus âgés peuvent développer une pneumonie.