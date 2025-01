Les femmes atteintes d’une vaginite à Trichomonas peuvent avoir des sécrétions verdâtres ou jaunâtres, parfois mousseuses, abondantes, ou les deux. Elles peuvent avoir une odeur de poisson. La sphère génitale peut démanger et le vagin devenir rouge et sensible (irrité). Les rapports sexuels peuvent alors s’avérer douloureux. La miction peut également être douloureuse si la vessie est infectée.

L’infection peut provoquer une maladie pelvienne inflammatoire et, chez la femme enceinte, provoquer un travail et un accouchement prématurés.