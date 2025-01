Infection vaginale à levures (candidose)

Le vagin et la vulve peuvent présenter des démangeaisons ou des brûlures, qui peuvent être particulièrement intenses pendant les rapports sexuels. La sphère génitale peut être atteinte de rougeur et de gonflement. Les femmes peuvent avoir des pertes blanches, souvent épaisses et semblables à du lait caillé.

Les symptômes d’une infection vaginale à levures peuvent s’aggraver la semaine qui précède l’apparition des règles.