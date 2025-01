Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)

Les femmes qui ne souhaitent pas tomber enceintes prennent généralement une pilule contraceptive qui contient des œstrogènes et un progestatif (contraceptif oral combiné) ou uniquement un progestatif (une forme synthétique de la progestérone, une hormone féminine), comme ce qui est libéré par un dispositif intra-utérin (DIU), ou de la médroxyprogestérone. Ces traitements peuvent

Réduire le risque de cancer de l’endomètre lié au taux élevé d’œstrogène

Régulariser les règles

Contribuer à réduire les taux d’androgènes

Diminuer légèrement la pilosité excessive et l’acné

La metformine, utilisée pour traiter le diabète de type 2, peut être administrée pour augmenter la sensibilité à l’insuline, de sorte que l’organisme n’ait pas à produire autant d’insuline. Ce médicament aide les femmes à perdre du poids, et l’ovulation et les règles peuvent alors revenir. Si la femme prend de la metformine et ne souhaite pas tomber enceinte, elle doit dans ce cas utiliser un moyen de contraception. La metformine a peu ou pas d’effet sur la croissance excessive des poils, l’acné ou l’infertilité. Lorsque de la metformine est utilisée, les femmes doivent régulièrement effectuer des analyses de sang pour mesurer leur glycémie (taux de sucre) et évaluer leur fonction rénale et hépatique.

Les médicaments pouvant aider les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques à perdre du poids comprennent le liraglutide (utilisé pour traiter le diabète de type 2) et l’orlistat (utilisé pour traiter l’obésité). L’orlistat et les inositols (qui augmentent l’efficacité de l’insuline) pourraient réduire les symptômes liés aux taux élevés d’hormones masculines (comme l’excès de pilosité) et diminuer la résistance à l’insuline.

Si la femme souhaite débuter une grossesse et a un excès de poids, perdre du poids peut être utile. Généralement, ces femmes sont orientées vers un spécialiste de l’infertilité. Les femmes reçoivent du clomifène (un médicament contre l’infertilité) ou du létrozole. Ces médicaments stimulent l’ovulation. Si ces médicaments s’avèrent inefficaces et que la femme présente une résistance à l’insuline, la metformine peut être efficace, car en abaissant les taux d’insuline elle permet de déclencher l’ovulation. Si aucun de ces médicaments n’est efficace, d’autres traitements contre l’infertilité peuvent être essayés. Ils comprennent l’hormone folliculo-stimulante (pour stimuler les ovaires), un agoniste de l’hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) (afin de stimuler la libération de l’hormone folliculo-stimulante) et l’hormone gonadotrophine chorionique humaine (pour induire l’ovulation).

Si les médicaments favorisant la fertilité sont inefficaces ou si les femmes ne souhaitent pas les prendre, une intervention chirurgicale (telles qu’un forage ovarien) peut être envisagée. Elle est réalisée par laparoscopie. Les médecins réalisent de petites incisions juste au-dessus ou en dessous du nombril. Ensuite, ils insèrent une sonde optique fine (appelée laparoscope) dans la cavité abdominale par l’une des incisions. Dans l’une des autres incisions, ils insèrent des outils spéciaux qui utilisent un courant électrique ou un laser pour détruire de petites zones des ovaires qui produisent les hormones masculines (androgènes). Ainsi, la production d’androgènes diminue. Limiter les taux élevés d’androgènes chez les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques peut permettre de réguler les cycles menstruels et d’améliorer les chances de grossesse. Une anesthésie générale est nécessaire.