Examen clinique, sur la base de critères spécifiques du diagnostic

Échographie ou autre examen d’imagerie

Parfois, laparoscopie

On suspecte le syndrome de congestion pelvienne quand une femme présente des douleurs pelviennes, mais que l’examen pelvien ne révèle pas d’inflammation ou d’autres anomalies. Pour que les médecins puissent diagnostiquer un syndrome de congestion pelvienne, la douleur doit être présente depuis plus de 6 mois et les ovaires doivent être sensibles au toucher lors de l’examen.

Une échographie visant à détecter d’éventuelles varices pelviennes peut aider les médecins à confirmer le diagnostic de syndrome de congestion pelvienne. Toutefois, un autre examen d’imagerie peut être nécessaire pour confirmer le diagnostic. Ces examens peuvent inclure la phlébographie (clichés radiographiques des veines après injection d’un agent de contraste radio-opaque dans une veine de l’aine), la tomodensitométrie (TDM), l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et la phlébographie par résonance magnétique.

Si la douleur est gênante et que la cause n’a pas été identifiée, une laparoscopie peut être effectuée. Lors de cette procédure, le médecin effectue une petite incision juste en dessous de l’ombilic et y insère une sonde optique pour visualiser directement les structures du pelvis.