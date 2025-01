Saignements utérins anormaux (SUA)

Un saignement utérin anormal chez une femme en âge de procréer est un saignement de l’utérus qui ne suit pas le schéma normal des cycles menstruels. C’est-à-dire qu’il est trop fréquent, ou irrégulier, ou qu’il dure plus longtemps ou est plus abondant que des règles normales.

Le type de saignement anormal le plus fréquent est dû à des problèmes au niveau de la libération de l’ovule (ovulation).

Pour diagnostiquer un saignement utérin anormal, le médecin pose des questions sur les caractéristiques des saignements (historique menstruel) et réalise un examen pelvien, une échographie et des analyses de sang.

Une biopsie de la muqueuse utérine peut être effectuée.

Le traitement dépend de la cause et peut inclure des hormones ou d’autres médicaments, tels qu’une association de pilules contraceptives, ou une procédure, telle qu’une hystéroscopie et une dilatation et un curetage (D et C)

Si la biopsie détecte des cellules anormales, le traitement implique des doses élevées d’un progestatif et parfois l’ablation de l’utérus.

(Voir aussi Saignements vaginaux.)

Un saignement utérin anormal est un problème fréquent chez les femmes en âge de procréer. Il survient le plus souvent au début et à la fin des années de la période de procréation : 20 % des cas concernent des adolescentes, et plus de 50 % concernent des femmes de plus de 45 ans.

Chez les femmes en âge de procréer, la cause la plus fréquente d’un saignement anormal est le dysfonctionnement ovulatoire. Cela signifie que les ovaires ne libèrent pas l’ovule on ne libèrent pas régulièrement un ovule (ovulation). Ainsi, la grossesse est moins susceptible de se produire. Toutefois, dans la mesure où les ovaires libèrent de manière occasionnelle un ovule, il est recommandé d’utiliser une méthode contraceptive pour éviter toute grossesse non souhaitée. Souvent, on ne connaît pas les causes du dysfonctionnement des ovaires.

Un saignement utérin anormal se produit le plus souvent lorsque le taux d’œstrogènes reste élevé au lieu de diminuer, ce qui est normalement le cas après la libération d’un ovule non fécondé. Ce taux élevé d’œstrogènes n’est pas contrebalancé par un taux approprié de progestérone. Chez les femmes présentant ce type de saignements anormaux, la libération de l’ovule n’a pas lieu, et la muqueuse utérine (endomètre) continue de s’épaissir (au lieu de se rompre et d’être normalement rejetée sous la forme de règles). Cet épaississement anormal est appelé hyperplasie endométriale. La muqueuse épaissie est périodiquement détruite de façon incomplète et non uniforme, en provoquant le saignement. Le saignement est irrégulier, prolongé et, parfois, abondant et peut durer plusieurs jours. Ce type de saignement utérin anormal est appelé saignement utérin anovulatoire.

Chez d’autres femmes, un ovule est libéré, mais la production de progestérone dure plus longtemps que d’habitude. Par conséquent, la muqueuse utérine épaissie est éliminée de façon irrégulière. Ce profil de saignement utérin anormal est appelé dysfonctionnement ovulatoire. Chez les femmes qui souffrent d’obésité, ce schéma peut survenir lorsque les taux d’œstrogènes sont élevés. De ce fait, les intervalles sans règles alternent avec des intervalles de saignements prolongés.

Si ce cycle d’épaississement anormal et de rejet irrégulier continue, il peut provoquer le développement de cellules précancéreuses, augmentant le risque de cancer de la muqueuse utérine (cancer de l’endomètre), même chez les femmes jeunes.

Un saignement utérin anormal est souvent un signe précoce de périménopause (quelques années précédant et l’année suivant les dernières règles).

Symptômes des saignements utérins anormaux Chez les femmes présentant des saignements utérins anormaux, les saignements peuvent être différents des règles habituelles. Ils peuvent : survenir plus fréquemment (à moins de 24 jours d’intervalle)

être de durées variées

durer plus de 8 jours

se produire entre les règles (saignements intermenstruels)

impliquer une perte de sang plus importante (perte de plus de 85 ml de sang environ ou des règles qui durent 8 jours ou plus)

ne pas survenir de façon régulière Les symptômes dépendent de la cause du saignement. Les saignements pendant les cycles menstruels réguliers peuvent être anormaux ou survenir à tout moment. Certaines femmes présentent des symptômes associés aux règles, comme une tension mammaire, des crampes et un météorisme, mais la plupart sont asymptomatiques. Si les saignements persistent, la femme peut développer une carence en fer, et parfois une anémie. Le développement de l’infertilité dépend de la cause des saignements.

Diagnostic d’un saignement utérin anormal Description des caractéristiques du saignement (historique des règles)

Un test de grossesse

Numération formule sanguine

Mesure des taux d’hormones

Parfois, procédures telles qu’une biopsie endométriale ou une hystéroscopie Des saignements utérins anormaux sont suspectés lorsque les saignements se produisent à des périodes irrégulières ou en quantités excessives. Pour déterminer si le saignement est anormal, le médecin pose des questions sur les caractéristiques des saignements (historique des règles). Pour déterminer la cause, le médecin interroge la femme sur d’autres symptômes et les causes possibles (comme la prise de médicaments, l’existence d’autres troubles, des fibromes et des complications lors des grossesses). Un examen clinique est également pratiqué. Examens pour rechercher les causes possibles d’un saignement utérin anormal Les médecins réalisent un test de grossesse, même chez les adolescentes et les femmes qui approchent la ménopause. D’autres analyses pour rechercher les causes possibles des saignements vaginaux peuvent être effectuées à partir des résultats obtenus durant l’entretien et l’examen clinique. Par exemple, les médecins réalisent généralement une numération formule sanguine pour estimer la quantité de sang perdue et déterminer si une anémie (y compris une anémie ferriprive) est présente. Ils peuvent aussi faire des tests sanguins pour déterminer la vitesse de coagulation du sang (afin de vérifier d’éventuels troubles de la coagulation). Les médecins font généralement des tests sanguins pour mesurer les taux d’hormones (pour vérifier le syndrome des ovaires polykystiques, les troubles thyroïdiens, les troubles hypophysaires ou d’autres troubles qui sont des causes fréquentes de saignements vaginaux). Les hormones pouvant être mesurées incluent les hormones féminines telles que les œstrogènes ou la progestérone (qui aide à contrôler le cycle menstruel), les hormones thyroïdiennes et la prolactine. Les médecins peuvent réaliser un test de dépistage du cancer du col de l’utérus, tel qu’un test de Papanicolaou (frottis) et/ou un test de dépistage du virus du papillome humain (VPH), si les femmes n’ont pas été testées récemment. Les médecins peuvent également réaliser un examen ou une procédure d’imagerie. Par exemple, ils peuvent réaliser une biopsie si les résultats des analyses de sang ou du frottis sont anormaux ou n’identifient pas la cause du saignement. Examens et procédures d’imagerie L’échographie endovaginale (à l’aide d’un petit appareil manuel introduit dans le vagin pour visualiser l’intérieur de l’utérus) est généralement utilisée pour rechercher des excroissances dans l’utérus et pour déterminer si la muqueuse utérine est épaissie. L’épaississement de la muqueuse utérine peut résulter d’affections non cancéreuses, telles que des polypes, des fibromes ou des changements hormonaux. (Les changements hormonaux qui provoquent des saignements utérins anormaux peuvent entraîner un tel épaississement, ce qui peut causer le développement de cellules précancéreuses et augmenter le risque de cancer de l’endomètre.) Une échographie endovaginale est réalisée si les femmes présentent l’un des symptômes suivants (ce qui inclut la plupart des femmes présentant des saignements utérins anormaux) : Facteurs de risque pour le cancer de l’endomètre, tels que l’obésité, le diabète, l’hypertension artérielle, le syndrome des ovaires polykystiques et une pilosité excessive (hirsutisme), quel que soit l’âge

Âge supérieur ou égal à 45 ans (voire avant chez les femmes qui présentent des facteurs de risque)

Saignement qui persiste ou récidive malgré le traitement avec des hormones

Organes pelviens ou reproducteurs qui ne peuvent pas être examinés de façon adéquate pendant l’examen clinique

Résultats suggérant des anomalies dans les ovaires ou l’utérus d’après l’examen clinique L’échographie endovaginale peut détecter la plupart des polypes, des fibromes, des anomalies au niveau des ovaires, et des zones d’épaississement de la muqueuse utérine (qui peuvent être précancéreuses). Si l’échographie endovaginale détecte des zones d’épaississement, d’autres tests peuvent être effectués pour vérifier la présence de petits polypes ou d’autres masses. Un des tests suivants ou les deux peuvent être effectués : Hystérosonographie (échographie après introduction d’une solution saline dans l’utérus)

Hystéroscopie (insertion d’une sonde optique par le vagin pour visualiser l’utérus) Les deux examens peuvent être réalisés dans un cabinet médical. Si une hystéroscopie ne peut pas être réalisée au cabinet du médecin, la procédure peut être effectuée à l’hôpital en tant que procédure ambulatoire. De plus, une biopsie de l’endomètre est généralement réalisée pour vérifier la présence de changements précancéreux et d’un cancer chez les femmes présentant tout facteur suivant : Âge d’au moins 45 ans ainsi qu’un ou plusieurs facteurs de risque pour le cancer de l’endomètre (voir ci-dessus)

Âge de moins de 45 ans ainsi que plusieurs facteurs de risque pour le cancer de l’endomètre

Saignements persistants ou récidivants malgré le traitement

Épaississement de la muqueuse utérine (détecté par échographie endovaginale)

Observations non concluantes au cours de l’échographie endovaginale