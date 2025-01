Le médecin ou tout autre professionnel de santé interroge la femme sur ses douleurs et ses antécédents médicaux, y compris son historique menstruel. Le médecin effectue ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique peuvent les aiguiller sur la cause des crampes menstruelles et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques des crampes menstruelles).

Afin d’obtenir un historique menstruel complet, le médecin interroge la femme sur

L’âge auquel elle a eu ses premières règles

Leur durée

Leur abondance

La durée de l’intervalle entre les règles

La régularité des règles

L’apparition ou non de pertes vaginales légères entre les règles

La survenue des symptômes par rapport aux règles

Le praticien peut également demander à la femme :

L’âge auquel les crampes menstruelles ont commencé

Les autres symptômes qu’elle présente

De décrire la douleur, y compris sa gravité, ce qui soulage ou aggrave les symptômes, et dans quelle mesure les symptômes interfèrent avec ses activités quotidiennes

Si elle souffre ou non de douleurs pelviennes sans rapport avec les règles

Si les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) permettent de soulager la douleur

Si elle a des douleurs pendant les rapports sexuels ou si elle a eu des problèmes pour débuter une grossesse (comme cela peut se produire dans le cadre de l’endométriose)

On demande à la femme si elle présente ou a déjà eu d’autres troubles et maladies provoquant des crampes, comme le recours à certains médicaments (comme les pilules contraceptives) ou l’utilisation d’un DIU. Le médecin demande à la patiente si elle a fait l’objet d’interventions chirurgicales qui augmentent le risque de douleurs pelviennes, comme une procédure qui consiste à détruire ou à retirer la muqueuse utérine (ablation de l’endomètre).

Un examen pelvien est pratiqué. Les médecins vérifient la présence d’anomalies, notamment de pertes, d’une sensibilité, de polypes et de fibromes.

Les médecins palpent également doucement l’abdomen pour vérifier les zones de sensibilité particulière, qui pourraient indiquer une inflammation grave dans l’abdomen (péritonite).