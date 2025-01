Une fausse couche est généralement précédée de saignements vaginaux, qui peuvent être des taches de sang rouge vif ou foncé ou des saignements plus abondants. L’utérus est un muscle qui se contracte pendant la fausse couche et provoque des crampes. Cela peut provoquer une ouverture (dilatation) du col de l’utérus. Cependant, les saignements vaginaux sont fréquents en début de grossesse et ne posent souvent aucun problème pendant la grossesse. Environ 25 % des femmes enceintes présentent des saignements au moins une fois au cours des 12 premières semaines de grossesse. Environ 12 % des grossesses avec saignement au cours des 12 premières semaines aboutissent à une fausse couche.

En début de grossesse, le seul signe peut être un saignement vaginal de faible importance. Plus tard au cours de la grossesse, la fausse couche peut être une source d’hémorragie abondante, et le sang peut contenir du mucus ou des caillots. Les crampes deviennent plus intenses jusqu’à ce que l’utérus se contracte suffisamment pour expulser le fœtus et le placenta.

Parfois le fœtus arrête de se développer sans qu’aucun symptôme de fausse couche n’apparaisse. On parle alors d’avortement manqué. Les médecins peuvent suspecter un avortement manqué si l’utérus ne grossit pas. Parfois, les médecins détectent un avortement manqué lors d’une échographie prénatale de routine.

Si des fragments du fœtus ou du placenta restent dans l’utérus après une fausse couche, une infection peut se développer. L’infection de l’utérus qui survient pendant ou peu de temps avant ou après une fausse couche ou un avortement provoqué est appelée avortement septique. Cette infection peut être très grave, voire mortelle. La femme doit consulter un médecin si les douleurs abdominales ou les saignements vaginaux persistent ou s’aggravent quelques jours après une fausse couche ou si elle a de la fièvre.