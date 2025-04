Children's Hospital of Philadelphia

Un travail qui progresse trop lentement peut impliquer une dilatation cervicale ou un déplacement du fœtus dans le canal vaginal lent (travail prolongé) ou une pause complète dans la progression du travail (travail arrêté).

En cas de travail trop lent, voici les causes possibles :

Le fœtus est trop grand pour avancer dans le canal vaginal (pelvis et vagin)

Fœtus qui se présente dans une position anormale

Le canal vaginal est trop étroit

Les contractions de l’utérus sont trop faibles ou trop rares pour faire avancer le fœtus

Parfois, des contractions trop violentes ou trop rapprochées

Le médecin estime la taille du fœtus et celle du tractus vaginal, et vérifie la position du fœtus. Il vérifie également la force et la fréquence des contractions. Ces facteurs permettent de déterminer un traitement.

Si le tractus vaginal est suffisamment grand pour le fœtus alors que le travail n’évolue pas, le médecin administre de l’ocytocine par voie intraveineuse, afin d’inciter l’utérus à se contracter plus vigoureusement. Si l’ocytocine ne fonctionne pas, un accouchement par césarienne peut être nécessaire. En revanche, si le bébé se présente déjà bien pour l’accouchement, on peut utiliser une ventouse ou des forceps.

Si le fœtus est trop gros ou si le canal vaginal est trop petit pour que le fœtus puisse s’y déplacer, une césarienne est réalisée.