Le travail commence généralement par :

Contractions pelviennes (partie basse de l’abdomen) à intervalles réguliers

Dorsalgie occasionnelle

Une femme dont les précédents accouchements ont été rapides doit prévenir le médecin dès qu’elle pense commencer le travail. Lorsqu’apparaissent les premières contractions pelviennes (partie basse de l’abdomen), elles peuvent être de faible intensité, irrégulières et espacées. Elles peuvent alors être perçues comme des douleurs menstruelles. Mais, au fur et à mesure, elles deviennent plus longues, plus fortes et plus fréquentes. Les contractions et les douleurs dans le dos peuvent être précédées ou accompagnées d’autres signes indiquant le travail, tels que :

Petite perte de sang : l’émission par le vagin d’une petite quantité de sang mêlé à du mucus vaginal (émission du bouchon muqueux) peut être le signe précoce du début du travail. Cependant, des manifestations sanglantes peuvent également survenir à la suite de rapports sexuels. Cette petite perte de sang peut apparaître précocement 72 heures avant le début des contractions utérines. Les femmes enceintes doivent contacter leur professionnel de santé en cas de saignement vaginal, car une évaluation dans un cabinet médical ou à l’hôpital peut être nécessaire.

Rupture des membranes : Parfois, les membranes remplies de liquide qui contiennent le fœtus (sac amniotique) se rompent pendant le travail et le liquide amniotique s’écoule par le vagin. Cet événement est communément décrit sous le terme de « perte des eaux ». Parfois, les membranes se rompent avant le début du travail. La rupture des membranes avant le début du travail est appelée rupture prématurée des membranes. Certaines femmes ressentent un jet de liquide qui s’écoule du vagin, suivi par un écoulement continu. Parfois, il est difficile de savoir si le liquide qui fuit est du liquide amniotique, de l’urine ou des pertes vaginales.

En cas de rupture des membranes, la femme doit contacter immédiatement son médecin ou sa sage-femme. Près de 80 à 90 % des femmes enceintes qui présentent une rupture des eaux le jour même ou à proximité de la date prévue de l’accouchement débutent spontanément le travail dans les 24 heures. Si le travail n’a pas eu lieu après plusieurs heures et que la grossesse est à terme, la femme enceinte est admise à l’hôpital où le travail est déclenché artificiellement (induction du travail), afin de diminuer le risque d’infections. Une fois les membranes rompues, les bactéries présentes dans le vagin peuvent pénétrer dans l’utérus plus facilement et infecter la femme, le fœtus ou les deux.

Une fois qu’une femme présentant une rupture prématurée des membranes est admise dans une maternité, de l’ocytocine (qui provoque des contractions de l’utérus) ou un médicament similaire, comme une prostaglandine, sont utilisés pour déclencher le travail. Cependant, si les membranes se rompent plus de 6 semaines avant la date prévue de l’accouchement (prématurément, ou avant la 34e semaine), le travail n’est généralement pas déclenché par les médecins tant que le fœtus n’est pas plus mature.