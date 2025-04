Naissance vaginale

Pendant l’accouchement, le médecin ou la sage-femme examine le vagin pour déterminer la position de la tête du fœtus. Lorsque le col de l’utérus est complètement dilaté et effacé, la femme est invitée à pousser vers le bas à chaque contraction de manière à favoriser le déplacement de la tête du fœtus vers le bas et le bassin et pour dilater l’orifice vaginal afin de faciliter le passage de la tête du fœtus. La sage-femme peut masser la zone autour de l’orifice vaginal (périnée) et y appliquer des compresses chaudes. Ces techniques peuvent aider les tissus situés autour de l’orifice vaginal à s’étirer lentement et ainsi prévenir les déchirures, mais ils peuvent augmenter le risque d’infection.

Lorsque 3 à 4 cm environ de la tête du fœtus sont sortis, le médecin ou la sage-femme place une main sur celle-ci au cours d’une contraction pour contrôler la progression du fœtus. Lors du passage de la partie la plus importante du crâne, la tête et le menton sont extraits de l’orifice vaginal pour prévenir toute déchirure des tissus du périnée.

Couronnement pendant la naissance Image

Accouchement Vidéo

Une extraction par ventouse peut être utilisée pour aider à dégager la tête en cas de détresse du fœtus ou lorsque la mère a du mal à pousser.

Accouchement assisté Vidéo

Des forceps sont parfois employés pour les mêmes raisons, mais moins souvent, cependant, que les ventouses.

Épisiotomie Image

L’épisiotomie est une incision qui élargit l’ouverture du vagin afin de faciliter le passage du bébé. L’épisiotomie n’est utilisée que lorsque les tissus autour de l’ouverture du vagin ne s’étirent pas assez et empêchent le bébé de passer. Au cours de cette procédure, le médecin injecte un anesthésique local pour anesthésier la région et effectue une incision au niveau de la zone comprise entre l’orifice vaginal et l’anus (appelée périnée).

Épisiotomie Cacher les détails Pendant la grossesse, l’utérus de la femme accueille et protège le fœtus en développement. Après environ 40 semaines, le fœtus est à terme et prêt à naître. Au moment de l’accouchement, l’ouverture de l’utérus, appelée col de l’utérus, se dilate pour laisser passer le bébé de l’utérus dans le vagin. Le vagin est un conduit musculaire qui s’élargit pour s’adapter à la tête et aux épaules du bébé pendant que les contractions utérines continuent à expulser le bébé. Parfois, l’orifice vaginal est trop étroit pour que l’enfant puisse naître sans déchirer le vagin. Lorsque ce risque est présent, une procédure appelée épisiotomie peut être réalisée. Pendant une épisiotomie, le médecin effectue une incision dans le bas du vagin. Cette procédure élargit l’orifice vaginal afin de prévenir des déchirures du vagin au moment où la tête du bébé passe par celui-ci. Après l’accouchement, l’incision est suturée pour qu’elle puisse cicatriser. Cependant, cette procédure allonge le temps de récupération de la mère. Cette procédure est associée à plusieurs complications potentielles qui doivent faire l’objet d’une discussion avec un médecin avant l’intervention.

Lorsque la tête de l’enfant est sortie, le médecin ou la sage-femme soutient le corps et aide le bébé à tourner sur le côté pour que les épaules puissent sortir facilement, une à la fois. En général, le reste du corps du bébé glisse rapidement à l’extérieur après le passage de la première épaule.

Le mucus et le liquide amniotique sont aspirés du nez, de la bouche et de la gorge du nouveau-né. Le cordon ombilical est clampé et sectionné. Cette procédure est indolore. (Un clamp est laissé sur le cordon près du nombril du bébé, jusqu’à ce que le cordon soit sectionné, habituellement dans les 24 heures.) Le nouveau-né est ensuite séché, enveloppé dans un drap doux et placé sur l’abdomen de la femme ou dans une couveuse chauffée.