Les médecins commencent par poser des questions à propos du saignement et des autres symptômes, ainsi que des antécédents médicaux. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques des saignements vaginaux en fin de grossesse).

Le médecin pose des questions sur les saignements :

Depuis combien de temps durent-ils ?

Leur intensité

La couleur du sang

La présence d’autres symptômes (tels que des douleurs abdominales, des étourdissements ou des évanouissements)

On interroge la patiente à propos de ses grossesses antérieures : combien de fois elle a été enceinte, combien d’enfants elle a eus, si elle a subi des fausses couches ou des avortements, ou des problèmes, quels qu’ils soient, lors de ses grossesses précédentes. On lui demande si les membranes se sont rompues (si elle a perdu les eaux), ce qui est généralement un signe indiquant que le travail commence ou a commencé.

Les médecins posent des questions à propos des situations qui augmentent le risque pour les causes de saignement les plus fréquentes et les plus graves, ainsi que sur les facteurs de risque de ces causes, en particulier un accouchement par césarienne lors d’une grossesse précédente.

Lors de l’examen clinique, les médecins vérifient d’abord la présence de signes indiquant une perte de sang importante, tels qu’une accélération du rythme cardiaque et une tension artérielle basse. Ils contrôlent aussi le rythme cardiaque du fœtus et, si possible, commencent le monitoring en continu (à l’aide d’un monitoring électronique du rythme cardiaque fœtal). Les médecins appuient doucement sur l’abdomen afin de déterminer le volume de l’utérus, s’il est sensible au toucher et si le tonus musculaire est normal. Ils pratiquent ensuite un examen pelvien. Ils examinent le col de l’utérus à l’aide d’un instrument qui écarte les parois vaginales (spéculum).

Normalement, lorsque l’accouchement est proche, les médecins examinent le col de l’utérus avec une main gantée (examen digital du col de l’utérus) afin de déterminer le stade de dilatation du col et la manière dont le fœtus est positionné (voir Travail). Cependant, en cas de saignement survenant en fin de grossesse, une échographie est réalisée avant cet examen pour rechercher un placenta prævia et un vasa prævia. Si l’une de ces affections est mise en évidence, l’examen n’est pas pratiqué parce qu’il pourrait aggraver le saignement. Les femmes qui savent qu’elles ont un placenta prævia ou un vasa prævia doivent se sentir en mesure de rappeler aux médecins leur diagnostic et de refuser l’examen digital du col de l’utérus. (Un examen minutieux du spéculum peut être réalisé.)