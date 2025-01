Le médecin pose des questions à propos des symptômes et des antécédents médicaux (notamment à propos des grossesses, fausses couches et avortements précédents, et des facteurs de risque de grossesse extra-utérine et de fausse couche). Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par le médecin pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique l’aiguillent souvent sur la cause de la douleur et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques des saignements vaginaux en début de grossesse).

Le médecin pose des questions sur les saignements :

L’intensité des saignements (par exemple, combien de serviettes hygiéniques sont utilisées en une heure)

Le passage de caillots ou de tissus

La présence de douleurs avec les saignements

En cas de douleurs en plus des saignements vaginaux, les médecins demandent à quel moment et comment elles ont commencé, où elles sont situées, combien de temps elles durent, si elles sont aiguës ou sourdes, et si elles sont constantes ou intermittentes.

Lors de l’examen clinique, les médecins vérifient d’abord la présence de fièvre et de signes de perte de sang importante, tels qu’une accélération du rythme cardiaque et une tension artérielle basse. Ils pratiquent ensuite un examen pelvien pour vérifier si le col de l’utérus (partie inférieure de l’utérus) a commencé à s’ouvrir (se dilater) pour permettre le passage du fœtus. Si des tissus (provenant éventuellement d’une fausse couche) sont détectés, ils sont enlevés et envoyés en laboratoire pour analyse.

Les médecins appuient aussi doucement sur l’abdomen afin de voir si celui-ci est sensible au toucher.