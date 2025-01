Saignements vaginaux

Le médecin commence par lui poser des questions concernant ses symptômes et ses antécédents médicaux. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les informations issues des antécédents et de l’examen clinique suggèrent souvent une cause et les examens supplémentaires à réaliser (voir le tableau Certaines causes de saignement vaginal chez la femme non enceinte).

Le médecin pose des questions sur les saignements :

Apparition : Début des saignements et cause possiblement connue des saignements

Configuration : Intermittents ou constants ; moment auquel ils surviennent par rapport aux règles et aux rapports sexuels

Durée : La durée des saignements

Volume : Des pertes vaginales légères, un flux menstruel normal ou plus abondant ; le fait de devoir changer de serviette hygiénique ou de tampon toutes les 1 à 2 heures, d’évacuer des caillots de sang et/ou de se sentir faible suggère un saignement important

Relation avec d’autres symptômes : Présence de douleurs ou des pressions pelviennes ou abdominales, de fièvre ou de symptômes urinaires ou intestinaux

Il pose également des questions sur l’historique des règles de la femme :

L’âge auquel elle a eu ses premières règles

Leur durée

Leur abondance

La durée de l’intervalle entre les règles

Leur régularité

Le médecin demande à la femme si elle a déjà connu des épisodes précédents de saignements anormaux, si elle a souffert de troubles pouvant provoquer un saignement (fausse couche récente par exemple) ou si elle prend des médicaments, y compris une pilule contraceptive, d’autres hormones, ou d’autres médicaments pouvant provoquer des saignements excessifs, tels que des anticoagulants ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Le médecin pose également des questions sur les antécédents sexuels, y compris les antécédents éventuels d’agression sexuelle ou de violences domestiques, ainsi que sur tout autre symptôme, tel qu’étourdissements, douleurs abdominales et saignement excessif après le brossage des dents ou une coupure mineure.

L’examen clinique comprend un examen pelvien. Pendant l’examen, le médecin peut identifier des troubles du col de l’utérus, de l’utérus, du vagin, de la vulve ou de l’urètre chez les femmes de tout âge.

En l’absence de sang dans le vagin, un toucher rectal peut être réalisé pour déterminer si le saignement provient du tube digestif.