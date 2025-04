Infections de l’utérus après l’accouchement

Les symptômes des infections utérines comprennent fréquemment une douleur dans le bas de l’abdomen ou du pelvis, de la fièvre (habituellement dans les 1 à 3 jours suivant l’accouchement), une pâleur, des frissons, une sensation générale de malaise ou d’inconfort, et souvent des céphalées et une perte de l’appétit. La fréquence cardiaque est souvent rapide. L’utérus est globuleux, distendu et ramolli. Il y a, en général, des sécrétions vaginales malodorantes et d’abondance variable. Les pertes peuvent contenir du sang ou non. Parfois, cependant, le seul symptôme est une faible fièvre.

Lorsque les tissus qui entourent l’utérus sont infectés, ils enflent, ce qui cause une gêne importante. Les femmes ressentent généralement une douleur importante et présentent une température élevée.

Certaines complications graves peuvent survenir, mais cela n’est pas fréquent. À savoir :

Inflammation des membranes qui bordent l’abdomen (péritonite)

Formation de caillots dans les veines pelviennes (thrombophlébite pelvienne)

Caillot migrant vers les poumons et se bloquant au niveau d’une artère (embolie pulmonaire)

Taux élevés de substances nocives (toxines) dans le sang, produites par les bactéries infectieuses, et entraînant une septicémie (infection de tout l’organisme) ou un choc septique

Poche de pus (abcès) dans le pelvis

En cas de septicémie et de choc septique, la pression artérielle baisse excessivement et la fréquence cardiaque est très accélérée. Cela peut engendrer de graves lésions rénales, voire la mort.

Un abcès pelvien peut prendre la forme d’une masse palpable ou provoquer de la fièvre et des douleurs abdominales.

Ces complications sont rares, en particulier lorsque la fièvre du post-partum est diagnostiquée et rapidement traitée.