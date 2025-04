Examen clinique, sur la base de critères spécifiques du diagnostic

Un diagnostic et un traitement précoces de la dépression du post-partum sont importants pour les mères et leurs enfants. Si les femmes continuent à se sentir tristes et éprouvent des difficultés à accomplir leurs activités quotidiennes pendant plus de 2 semaines, ou si elles pensent à se faire du mal ou à faire du mal à leur enfant, il faut consulter un médecin. Si les membres de la famille et les amis remarquent des symptômes, ils doivent en parler à la femme et l’encourager à consulter un médecin.

Lors de la visite du post-partum, le médecin peut demander à la femme de remplir un questionnaire conçu pour identifier la dépression. Si la femme présente une dépression, le médecin peut également faire procéder à des analyses de sang afin de déterminer si un trouble, tel qu’une maladie thyroïdienne, est à l’origine des symptômes.