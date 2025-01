Méthodes de contraception hormonales

Bien que les contraceptifs oraux puissent avoir certains effets secondaires, le risque global de ces effets est faible. Les ballonnements, la sensibilité mammaire, les nausées et les céphalées sont les effets secondaires les plus fréquents.

Les pilules progestatives provoquent souvent des saignements vaginaux irréguliers.

Des saignements intermenstruels et l’absence de règles (aménorrhée) sont fréquents les premiers mois de traitement, principalement chez les femmes qui oublient de prendre leur pilule, mais, habituellement, ils cessent avec l’adaptation de l’organisme au traitement hormonal. Les saignements intermenstruels sont des saignements qui surviennent entre les règles, alors que les femmes prennent une pilule active. Les médecins peuvent augmenter la dose d’œstrogènes pour prendre en charge les saignements intermenstruels et l’aménorrhée.

Certains effets secondaires sont liés aux œstrogènes présents dans la pilule et comprennent des nausées, des ballonnements, une rétention hydrique, une augmentation de la tension artérielle, une tension mammaire et des maux de tête. D’autres, comme l’acné et les altérations de l’appétit et de l’humeur, sont principalement liés au type ou à la dose de progestatif. Certaines femmes sous contraceptifs oraux prennent 3 à 5 livres à cause de la rétention hydrique ou d’une augmentation de l’appétit. La majorité des effets secondaires sont rares avec les pilules faiblement dosées en œstrogènes.

Les contraceptifs oraux peuvent également causer des vomissements, des céphalées, une dépression et des troubles du sommeil.

Dans certains cas, les contraceptifs oraux favorisent la survenue de taches sombres (mélasma) au niveau du visage, taches analogues au masque de grossesse. L’exposition au soleil accentue ces taches. Si des taches sombres se développent, le médecin interrompt généralement la prise de contraceptifs oraux. Les taches disparaissent lentement après l’arrêt des contraceptifs.

La prise de contraceptifs oraux augmente la probabilité de développer certaines maladies.

Le risque de développer des thromboses veineuses peut être 2 à 4 fois plus élevé chez les femmes qui prennent des contraceptifs oraux œstroprogestatifs qu’avant d’avoir commencé à prendre les contraceptifs. Si la femme présente un trouble qui provoque des caillots sanguins ou si des membres de sa famille ont déjà eu des caillots sanguins, une évaluation plus approfondie est nécessaire. Ces femmes peuvent ne pas être en mesure de prendre des contraceptifs oraux contenant des œstrogènes. Si une femme qui prend des contraceptifs oraux développe un gonflement d’une jambe, une douleur thoracique ou un essoufflement, elle doit immédiatement consulter un médecin. Si les médecins suspectent qu’une femme prenant des contraceptifs oraux présente une thrombose veineuse profonde (un caillot sanguin, généralement dans la jambe) ou une embolie pulmonaire (un caillot sanguin dans les poumons), les contraceptifs sont interrompus immédiatement. Des examens sont ensuite réalisés pour confirmer ou infirmer le diagnostic.

Une intervention chirurgicale augmente le risque de caillots sanguins, les femmes doivent donc arrêter de prendre leur contraceptif oral avant une intervention chirurgicale. Elles doivent demander à leur médecin quand arrêter et reprendre les pilules contraceptives. Une sédentarité (immobilité) due à une blessure ou à un voyage augmente également le risque de caillots sanguins. Ainsi, si les mouvements de la femme sont limités, elle peut essayer de se déplacer autant que possible ou de prendre d’autres mesures pour prévenir le développement de caillots sanguins. Par exemple, les femmes peuvent surélever leurs jambes, fléchir et étendre leurs chevilles environ 10 fois toutes les 30 minutes, et/ou marcher et s’étirer toutes les 2 heures pendant le voyage.

Les femmes sous contraceptifs oraux pendant plus de 5 ans sont légèrement plus susceptibles de développer un cancer du col de l’utérus. Mais 10 ans après l’arrêt du traitement, ce risque diminue pour revenir à la probabilité antérieure à la contraception orale. On ignore également si la majoration de ce risque est liée aux contraceptifs oraux. Il est nécessaire de réaliser un frottis cervico-vaginal selon les recommandations des médecins chez les femmes qui prennent des contraceptifs oraux. Cet examen permet de détecter des cellules précancéreuses au niveau cervical (du col de l’utérus) avant la survenue du cancer.

Les contraceptifs oraux ne doivent pas être pris si une cholestase ou une jaunisse s’est développée lors d’une utilisation précédente. Les femmes qui ont eu une cholestase gravidique peuvent développer une jaunisse si elles prennent des contraceptifs oraux, et les contraceptifs oraux doivent être utilisés avec prudence.

Des calculs biliaires ne sont pas plus susceptibles de se former chez les femmes qui prennent des contraceptifs oraux faiblement dosés.

Chez les fumeuses de 35 ans ou plus, la prise de contraceptifs oraux augmente le risque de crise cardiaque. En général, ces femmes ne doivent pas recourir à des contraceptifs oraux.

Si une femme présente un taux de triglycérides (un type de graisses) élevé, la prise de contraceptifs oraux œstroprogestatifs peut encore accroître ce taux. Un taux de triglycérides élevé peut majorer le risque d’infarctus du myocarde ou d’accident vasculaire cérébral chez les personnes qui présentent d’autres facteurs de risque pour ces troubles. Les contraceptifs oraux augmentent le risque de thrombose veineuse (pouvant également contribuer aux crises cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux). Ainsi, les femmes qui présentent un taux de triglycérides élevé ne doivent pas prendre de contraceptifs oraux œstroprogestatifs.

Dans de rares cas, une tumeur hépatique non cancéreuse (adénome hépatocellulaire) se développe. Si cette tumeur se rompt soudainement et saigne dans la cavité abdominale, une intervention chirurgicale en urgence est nécessaire. Cependant, ces saignements sont rares. La prise prolongée de contraceptifs oraux et à doses élevées augmente le risque de développer ce type de tumeur. La tumeur disparaît généralement après l’arrêt des contraceptifs oraux.

La prise de certains médicaments peut réduire l’efficacité des contraceptifs oraux. Ces médicaments comprennent :

Certains anticonvulsivants (principalement la phénytoïne, la carbamazépine, la primidone, le topiramate et l’oxcarbazépine)

Un traitement combiné spécifique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH ; ritonavir et un autre inhibiteur de la protéase)

Les antibiotiques rifampicine et rifabutine

Si une femme prenant des contraceptifs oraux doit prendre l’un de ces médicaments, elle devra utiliser une autre méthode contraceptive pour la durée de ce traitement et continuer à utiliser une autre méthode contraceptive jusqu’à la survenue de ses premières règles après l’arrêt du médicament. Il ne faut pas prendre de lamotrigine (anticonvulsivant) avec des contraceptifs oraux. Les contraceptifs oraux peuvent réduire l’efficacité de la lamotrigine pour contrôler les crises convulsives.