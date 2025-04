Les dispositifs intra-utérins (DIU) sont des dispositifs en matière plastique, petits et souples, en forme de T, qui sont insérés dans l’utérus. Aux États-Unis, 12 % des femmes qui ont recours à une contraception utilisent un DIU. Les DIU sont populaires en raison de leurs avantages en tant que méthode contraceptive, notamment leur importante efficacité et leurs effets secondaires minimes. De plus, les DIU ne doivent être changés que tous les 3, 5, 8 ou 10 ans, ce qui évite d’avoir à utiliser une méthode contraceptive quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

Il doit être inséré et retiré par un médecin ou un autre professionnel de santé. L’insertion ne prend que quelques minutes. L’insertion peut être douloureuse. Un anesthésique peut donc être injecté dans le col de l’utérus avant l’insertion du DIU. Le retrait entraîne généralement une gêne minime.

Les DIU préviennent les grossesses :

En tuant ou en immobilisant les spermatozoïdes

En empêchant les spermatozoïdes de féconder l’ovule

En créant une réaction inflammatoire à l’intérieur de l’utérus qui est toxique pour les spermatozoïdes

Comprendre les dispositifs intra-utérins (stérilets)

Aux États-Unis, les DIU disponibles comprennent les DIU libérant du lévonorgestrel et un DIU au cuivre.

Les DIU à libération de lévonorgestrel ont des durées d’action différentes : 3, 5 ou 8 ans. Pour tous les types, la grossesse ne survient que chez moins de 1,5 % des femmes.

Le DIU au cuivre est efficace pendant au moins 10 ans. Quand il est laissé en place pendant 12 ans, moins de 2 % des femmes débutent une grossesse.

Un an après le retrait du dispositif, 80 à 90 % des femmes qui essaient de concevoir une grossesse sont enceintes.

La plupart des femmes, y compris celles n’ayant pas eu d’enfant et les adolescentes, peuvent utiliser un DIU. Cependant, les DIU ne doivent pas être utilisés lorsque les conditions suivantes sont présentes :

Le fait d’avoir eu une infection sexuellement transmissible, une maladie pelvienne inflammatoire ou une grossesse extra-utérine (ectopique) par le passé n’empêche pas l’utilisation du DIU.

Les croyances personnelles qui interdisent l’avortement n’interdisent pas l’utilisation des DIU, car ceux-ci n’empêchent pas la conception en provoquant l’avortement d’un ovule fécondé. Cependant, lorsqu’il est utilisé comme contraception d’urgence après un rapport non protégé, un DIU au cuivre ou libérant du lévonorgestrel peut empêcher l’implantation d’un ovule fécondé dans l’utérus.

Si la femme n’a pas eu de relations sexuelles non protégées depuis ses dernières règles, un DIU peut être inséré à n’importe quel moment de son cycle menstruel. Si elle a eu des relations sexuelles non protégées, un test de grossesse doit être réalisé avant l’insertion du DIU, et il lui sera conseillé d’utiliser une autre méthode de contraception le temps de faire ce test. Une grossesse doit être exclue avant l’insertion du DIU, à moins que la femme ne veuille utiliser un DIU comme contraception d’urgence après des relations sexuelles non protégées. Dans ce cas, un DIU au cuivre peut être inséré pour prévenir une grossesse non désirée. S’il est mis en place dans les 5 jours après un rapport non protégé, un DIU au cuivre est efficace à presque 100 % comme contraception d’urgence. Il peut ensuite, si la femme le désire, être laissé en place comme contraception à long terme. Un DIU libérant du lévonorgestrel n’est pas utilisé comme contraception d’urgence ; une grossesse doit être exclue avant son insertion.

Avant l’insertion du DIU, les médecins peuvent recommander un dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST), selon les facteurs de risque de la personne. Cependant, il n’est pas nécessaire d’attendre les résultats des tests de dépistage des IST avant d’insérer le DIU. Si les résultats sont positifs, l’IST est traitée et le DIU est laissé en place. Si les médecins observent des pertes contenant du pus juste avant l’insertion du DIU, le DIU n’est pas inséré. Dans ce cas, un dépistage des IST est réalisé et des antibiotiques sont immédiatement administrés, sans attendre les résultats des tests. Le DIU est inséré une fois le traitement de l’infection terminé.

Avant l’insertion, un anesthésique peut être injecté dans le col de l’utérus pour réduire la douleur pendant l’intervention.

Un DIU peut être mis en place immédiatement après une fausse couche ou un avortement qui surviendraient au cours du 1er ou du 2e trimestre, et immédiatement après la délivrance placentaire dans le cas d’un accouchement par césarienne.

Dispositif intra-utérin Image Photographie © Hank Morgan/Photo Researchers Inc.

Une contamination bactérienne de l’utérus survient lors de l’insertion, mais il est rare qu’une infection se déclare. Les fils du DIU ne fournissent pas un accès aux bactéries. Un DIU ne majore le risque d’infection pelvienne que durant le premier mois d’utilisation. Si une infection se développe, elle est traitée par antibiotiques. Le DIU peut être laissé en place, sauf si l’infection persiste après le traitement.

Aucune visite de suivi de routine n’est nécessaire après l’insertion du DIU. Cependant, il faut consulter leur médecin en cas de problème, tel que douleur, saignement important, pertes vaginales anormales ou fièvre, si le DIU est expulsé ou s’il ne convient pas.

Problèmes possibles Les saignements et la douleur sont les principaux motifs de retrait et sont responsables de plus de la moitié des retraits effectués avant la date de remplacement. Le DIU au cuivre augmente les saignements menstruels et peut causer des douleurs. Les AINS soulagent généralement ces douleurs. Les DIU libérant du lévonorgestrel provoquent des saignements irréguliers au cours des premiers mois suivant l’insertion. Cependant, après 1 an, les saignements menstruels s’arrêtent complètement chez jusqu’à 20 % des femmes. En règle générale, moins de 5 % des DIU sont expulsés au cours de la première année suivant l’insertion, généralement au cours des premières semaines. Il arrive que la femme ne remarque pas son expulsion. Des fils plastiques sont reliés au DIU et permettent à la femme de vérifier périodiquement qu’il est encore en place. Cependant, l’expulsion ou le mauvais positionnement d’un DIU entraînera généralement des saignements ou des douleurs. Si un nouveau DIU est inséré après l’expulsion du premier, celui-ci reste habituellement en place. Si les médecins suspectent que le DIU a été expulsé, la femme doit utiliser une autre forme de contraception jusqu’à ce que le problème soit résolu. Dans de rares cas, l’utérus est perforé lors de l’insertion. Souvent la perforation est asymptomatique. L’échographie ou la radiographie met en évidence le DIU en dehors de l’utérus. En cas de perforation de l’utérus et de passage dans la cavité abdominale, le DIU doit être retiré chirurgicalement, généralement par laparoscopie, afin d’éviter une lésion intestinale. Si les femmes tombent enceintes alors que le DIU est toujours en place, il est plus probable qu’il s’agisse d’une grossesse extra-utérine (ectopique). Néanmoins, le risque global de grossesse extra-utérine est beaucoup plus faible pour les femmes utilisant un DIU que pour celles n’employant pas de moyen de contraception, le DIU prévenant efficacement les grossesses.