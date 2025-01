Barrières contraceptives

Le diaphragme, un capuchon en caoutchouc avec un bord flexible, est introduit dans le vagin et placé sur le col de l’utérus. Il empêche le sperme de pénétrer dans l’utérus.

Certains diaphragmes sont disponibles dans plusieurs tailles. Un professionnel des soins de santé doit indiquer le type de diaphragme devant être utilisé et expliquer la méthode d’utilisation. Si une femme prend ou perd plus de 10 livres, si la prescription du diaphragme remonte à plus d’un an, si elle a eu un enfant ou si elle a avorté, un nouveau diaphragme doit être prescrit, la taille et la forme du vagin ayant pu changer.

Un nouveau type de diaphragme a été développé, il est de taille unique et doit convenir à la plupart des femmes. Il est fait de silicone. Les diaphragmes plus anciens sont en latex. Le diaphragme en silicone est plus doux et plus durable que les diaphragmes plus anciens.

Le diaphragme doit recouvrir la totalité du col sans provoquer de gêne. Ni la femme ni son partenaire ne doivent sentir sa présence. Une crème ou un gel spermicide (qui tue les spermatozoïdes) doit toujours être utilisé avec un diaphragme. La crème ou le gel est placé à l’intérieur du capuchon (au plus près du col de l’utérus), au cas où le diaphragme se déplacerait durant le rapport.

Le diaphragme est inséré jusqu’à 2 heures avant le rapport et doit rester en place pendant au moins 6 et probablement 8 heures, mais pas plus de 24 heures. En cas de rapports multiples, un spermicide doit être introduit dans le vagin à chaque fois afin de maintenir la protection.

Les diaphragmes peuvent être lavés et réutilisés. Il conviendra d’inspecter le diaphragme régulièrement pour vérifier qu’il n’y a pas de déchirures.

Au cours de la première année d’utilisation du diaphragme en latex, le pourcentage de femmes qui tombent enceintes est d’environ 6 % avec une utilisation parfaite, et d’environ 12 % avec une utilisation classique (c’est-à-dire la manière dont la plupart des gens l’utilisent).