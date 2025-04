Troubles convulsifs pendant la grossesse

University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School

La plupart des femmes présentant des convulsions (épilepsie) bien contrôlées par des médicaments anticonvulsivants peuvent donner naissance à un bébé en bonne santé dans de bonnes conditions de sécurité. Si ces femmes dorment suffisamment et prennent des doses adaptées d’anticonvulsivants, le nombre de crises n’augmente généralement pas pendant la grossesse, et celle-ci se passe bien. Cependant, ces femmes ont légèrement plus de risques de :

Prééclampsie (type d’hypertension artérielle qui se développe au cours de la grossesse)

Mort in utero

Retard de croissance chez le fœtus (petit pour l’âge gestationnel)

D’un autre côté, la prise d’anticonvulsivants majore le risque de malformations congénitales (voir le tableau Certains médicaments qui peuvent poser des problèmes pendant la grossesse) et peut légèrement réduire les aptitudes intellectuelles de l’enfant. Cependant, ces risques pourraient être accrus par les crises épileptiques autant que par l’utilisation des anticonvulsivants.

La prise de certains anticonvulsivants (tels que la phénytoïne, la carbamazépine ou le phénobarbital) au cours de la grossesse augmente le risque de maladie hémorragique du nouveau-né (qui cause une tendance à saigner facilement). Cependant, si les femmes prennent des vitamines prénatales avec de la vitamine D et que le nouveau-né reçoit de la vitamine K, la maladie hémorragique survient rarement.

Ainsi, les femmes atteintes de troubles épileptiques devraient discuter avec un spécialiste, de préférence avant la grossesse, de la manière d’équilibrer les risques associés à la prise d’anticonvulsivants et les risques de présenter des convulsions. Certaines femmes peuvent arrêter les anticonvulsivants en toute sécurité au cours de la grossesse, mais la plupart doivent continuer à les prendre. Les risques liés à l’absence de traitement, à savoir des crises d’épilepsie plus fréquentes, qui peuvent être nocives pour le fœtus et la mère, sont souvent plus importants que le risque lié à la prise d’anticonvulsivants.

Les médecins prescrivent la dose efficace d’anticonvulsivants la plus basse, et recourent à aussi peu d’anticonvulsivants différents que possible. Les femmes qui prennent des anticonvulsivants doivent prendre une dose élevée d’un complément en folates quotidien. En principe, celui-ci est commencé avant la grossesse. La prise de suppléments contenant de l’acide folique permet de réduire le risque d’accoucher d’un enfant porteur d’une malformation congénitale.

Un accouchement par voie naturelle est généralement possible. Une césarienne n’est pratiquée que si ces femmes présentent des crises convulsives répétées durant le travail, ou que d’autres problèmes surviennent et le requièrent.