Hypertension artérielle pendant la grossesse

En cas d’hypertension artérielle légère à modérée, réduction des activités et, si nécessaire, médicaments antihypertenseurs

En cas d’hypertension artérielle plus grave, médicaments antihypertenseurs

Éviter certains médicaments antihypertenseurs

Des médicaments peuvent ou non être utilisés, selon l’intensité de l’hypertension artérielle et le degré de fonctionnement des reins. Le type et la posologie des médicaments utilisés pour traiter l’hypertension chronique et l’hypertension gestationnelle sont similaires. Cependant, l’hypertension gestationnelle apparaît fréquemment en fin de grossesse et, le cas échéant, ne nécessite pas de traitement médicamenteux.

Le traitement de l’hypertension artérielle modérée (140/90 à 159/109 millimètres de mercure [mmHg]) dépend de nombreux facteurs. Les médecins recommandent de réduire les activités physiques afin d’aider éventuellement à faire baisser la tension artérielle. Si la réduction des activités ne fait pas baisser la tension artérielle, de nombreux spécialistes recommandent un traitement avec des antihypertenseurs. On ne sait pas avec certitude si les bénéfices de ces médicaments dépassent les risques. Cependant, si les reins ne fonctionnent pas normalement, ces médicaments sont nécessaires. Si l’hypertension artérielle n’est pas bien contrôlée, les reins peuvent être lésés davantage.

En cas d’hypertension artérielle grave (160/110 mmHg ou plus), un traitement avec des antihypertenseurs est recommandé (voir le tableau Antihypertenseurs). Ce traitement peut réduire le risque d’accident vasculaire cérébral et d’autres complications dues à l’hypertension artérielle.

Si l’hypertension artérielle est très élevée (180/110 mmHg ou plus), la femme est immédiatement évaluée, car le risque de complications pour la mère et/ou le fœtus est élevé. Si la femme souhaite poursuivre la grossesse malgré le risque, elle nécessite souvent plusieurs antihypertenseurs. Il est possible qu’elle soit hospitalisée jusqu’à la fin de la grossesse. Si son état s’aggrave, les médecins peuvent recommander de mettre un terme à la grossesse.

On apprend à ces femmes à vérifier leur tension artérielle chez elles. Les médecins réalisent des examens régulièrement afin de déterminer si les reins et le foie fonctionnent correctement, de même que des échographies afin de déterminer la bonne croissance du fœtus.

Si une femme enceinte présente une tension artérielle modérément élevée à très élevée, le bébé est généralement accouché entre la 37e et la 39e semaine. Il est mis au monde plus tôt s’il grandit lentement, s’il présente des problèmes ou si la femme présente une prééclampsie grave.