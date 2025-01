COVID-19 pendant la grossesse

American College of Obstetricians and Gynecologists : Coronavirus (COVID-19), Pregnancy, and Breastfeeding: A Message for Patients (Collège américain des obstétriciens et des gynécologues : COVID-19, grossesse et allaitement : un message à destination des patientes) : Ce site Internet explique comment le COVID-19 peut affecter la femme enceinte et le fœtus, et aborde la question des vaccins contre le COVID-19 chez la femme enceinte, les mesures à prendre pour éviter de contracter le virus, que faire en cas de suspicion ou de diagnostic de COVID-19, et comment le COVID-19 affecte les projets concernant le travail et l’accouchement. La question de l’allaitement maternel et du COVID-19 est également abordée.