Trouble de l’orgasme chez la femme

Auto-stimulation (masturbation)

Psychothérapies ou sexothérapie

Le médecin encourage la femme à apprendre quel type de caresse lui procure du plaisir et à s’exciter en pratiquant l’auto-stimulation (masturbation).

Le médecin peut également suggérer d’augmenter le type et l’intensité des stimuli, notamment les fantasmes, les jeux de rôles, les vidéos, les images, les supports écrits et les sons.

D’autres techniques susceptibles d’aider incluent les méthodes de relaxation et les exercices de focalisation sensitive. Dans le cadre des exercices de focalisation sensitive, les partenaires se touchent à tour de rôle sous des formes visant à procurer du plaisir. Les couples peuvent essayer plus de stimuli, ou sous des formes différentes, comme un vibromasseur, des fantasmes ou des films érotiques. Recourir à un vibromasseur s’avère particulièrement utile dans le cas d’une lésion nerveuse.

Il peut être utile d’approfondir ses connaissances sur l’anatomie féminine et les moyens de susciter l’excitation. Chez certaines femmes, le fait de mettre en place la stimulation du clitoris suffit.

Des thérapies psychologiques peuvent aider les femmes à identifier et à gérer l’anxiété liée aux performances sexuelles et les questions liées à la confiance accordée au partenaire. Ces thérapies comprennent la psychothérapie, la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience et la sexothérapie.

La psychothérapie et la thérapie cognitivo-comportementale peuvent être utiles chez les femmes qui ont été victimes d’un traumatisme sexuel ou qui présentent des troubles psychologiques. Elles peuvent aider les femmes à identifier et à gérer la peur de la vulnérabilité et les questions liées à la confiance accordée au partenaire.

La pratique de la pleine conscience (se concentrer sur ce qui se passe dans l’instant) peut aider la femme à se focaliser sur les sensations sexuelles, sans émettre de jugements ou surveiller ce qui est en train de se dérouler.

La sexothérapie aide souvent les femmes et leur partenaire à faire face aux problèmes qui affectent leur vie sexuelle, tels que des problèmes sexuels spécifiques et la relation qu’ils partagent.

Si un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS) est en cause, l’ajout de bupropion (type différent d’antidépresseurs) peut aider. Le médecin peut également recommander un autre antidépresseur.

Il n’existe aucun traitement pharmacologique recommandé pour le trouble de l’orgasme féminin.