Fibromes du col de l’utérus

Examen pelvien

Parfois, examens d’imagerie, comme une échographie ou une imagerie par résonance magnétique (IRM)

Le médecin peut souvent détecter les fibromes lors d’un examen clinique. Lors d’un examen pelvien, le médecin peut voir le fibrome cervical. Ou le médecin peut sentir un fibrome lorsqu’il contrôle la taille et la forme de l’utérus et du col (une main gantée à l’intérieur du vagin et l’autre au-dessus de l’abdomen).

Si le diagnostic est incertain, les médecins peuvent introduire une sonde à ultrasons dans le vagin jusqu’à l’utérus afin d’obtenir une image de la zone. Cette procédure, appelée échographie endovaginale, est également réalisée pour voir si d’autres fibromes sont présents et si le flux urinaire est perturbé. Sinon, une IRM peut être réalisée.

Des analyses de sang sont réalisées pour rechercher une anémie si la femme présente des saignements vaginaux abondants ou fréquents.

Un test de Papanicolaou (frottis) ou un test de dépistage du virus du papillome humain (VPH) sont réalisés (tests de cytologie cervicale) afin d’exclure un cancer du col de l’utérus pour toute femme présentant une masse cervicale. Parfois, une biopsie du col de l’utérus est réalisée.