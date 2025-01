Présentation fœtale, position, et situation (y compris présentation par le siège)

Au cours de la grossesse, le fœtus peut être positionné de nombreuses manières différentes à l’intérieur de l’utérus de la mère. Le fœtus peut avoir la tête en haut ou en bas ou faire face au dos ou au ventre de la mère. Au début, le fœtus peut se déplacer facilement ou changer de position lorsque la mère bouge. Vers la fin de la grossesse, le fœtus est plus grand, a moins d’espace pour bouger et reste dans une position. La position du fœtus a un effet important sur l’accouchement et, dans certaines positions, une césarienne est nécessaire. Il existe des termes médicaux qui décrivent précisément la position du fœtus, et l’identification de la position du fœtus aide les médecins à anticiper les difficultés potentielles pendant le travail et l’accouchement.

La présentation indique la partie du corps fœtal qui s’introduit en premier dans le canal vaginal. En général, la tête se présente la première, mais il arrive que ce soit les fesses (présentation par le siège), une épaule, ou le visage.

La position indique si le fœtus est tourné vers l’arrière (occipito-antérieure) ou vers l’avant (occipito-postérieure). L’occiput est un os situé à l’arrière de la tête du bébé. Par conséquent, l’orientation vers l’arrière est appelée occipito-antérieure (orientation vers le dos de la mère et vers le bas lorsque la mère est allongée sur le dos). L’orientation vers l’avant est appelée occipito-postérieure (orienté vers l’os pubien de la mère et vers le haut lorsque la mère est allongée sur le dos).

La situation fait référence à l’angle du fœtus par rapport à la mère et à l’utérus. Le mouvement de haut en bas (avec la colonne vertébrale du bébé parallèle à la colonne vertébrale de la mère, appelé longitudinal) est normal, mais parfois la situation est sur le côté (transversale) ou à un angle (oblique).

Pour ces aspects du positionnement du fœtus, la combinaison la plus courante, la plus sûre et la plus facile à mettre en œuvre pour la mère est la suivante :

La tête en avant (appelée présentation céphalique ou du vertex)

Corps tourné vers l’arrière (position occipito-antérieure)

Rachis parallèle à la colonne vertébrale de la mère (situation longitudinale)

Cou fléchi vers l’avant avec le menton contre la poitrine

Les bras croisés sur le thorax

Si le fœtus est dans une position, une situation, ou présentation différente, le travail peut être beaucoup plus difficile, et un accouchement vaginal normal peut ne pas être réalisable.

Des variations de présentation, de position ou de situation du fœtus peuvent survenir lorsque :

Le fœtus est trop grand pour le bassin de la mère (disproportion fœtopelvienne).

L’utérus a une forme anormale ou contient des croissances, telles que des fibromes.

Le fœtus présente une malformation congénitale.

Il y a plusieurs fœtus (grossesse multiple).

Position et présentation du fœtus