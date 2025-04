Le vasa prævia peut provoquer une hémorragie massive chez le fœtus et la mère lorsque les membranes qui entourent le fœtus se rompent, généralement juste avant le début du travail.

Un accouchement par césarienne est nécessaire et est souvent effectué entre la 34e et la 37e semaine, voire plus tôt, si des problèmes apparaissent.