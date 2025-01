Examen clinique

Analyses pour identifier la cause

Les médecins peuvent suspecter un décès du fœtus si celui-ci arrête de bouger, bien que les mouvements diminuent souvent à mesure que le fœtus grandit et a moins de place. Des examens afin d’évaluer le fœtus sont généralement réalisés. La liste des tests figure ci-dessous :

Un examen de réactivité fœtale : Le rythme cardiaque du fœtus est suivi lorsque le fœtus est au repos et en mouvement. Pour réaliser ce test, les médecins utilisent un dispositif qui est fixé sur l’abdomen de la femme.

Profil biophysique : Une échographie est réalisée afin de produire des images du fœtus en temps réel et de l’observer. Cet examen permet aux médecins d’évaluer la quantité de liquide amniotique et de vérifier les périodes de respiration rythmique, les mouvements et le tonus musculaire du fœtus.

Afin d’essayer d’identifier la cause de la mort in utero, les médecins réalisent des analyses génétiques et sanguines (comme des tests pour rechercher des infections, un diabète, des troubles de la thyroïde et un syndrome des antiphospholipides). Les médecins recommandent également l’examen du fœtus afin de rechercher des causes possibles, telles que des infections et des anomalies chromosomiques. Le placenta et l’utérus sont examinés. Il arrive souvent que la cause ne puisse être déterminée.