Sutures autour ou en travers du col de l’utérus afin d’éviter une dilatation trop précoce

Les médecins pourront placer des points de suture autour ou en travers du col de l’utérus afin d’éviter une dilatation trop précoce. Ces procédures sont appelées cerclage du col de l’utérus.

Un cerclage peut être placé à différents moments de la grossesse, selon les antécédents de grossesse et les décisions médicales prises par les femmes avec leur médecin. Pour les femmes qui ont subi au moins deux fausses couches diagnostiquées comme étant dues à une insuffisance cervicale au cours du 2e trimestre, le médecin peut recommander de placer un cerclage avant la grossesse ou au cours du 1er trimestre.

Parfois, une femme n’a pas d’antécédents de fausse couche au cours du 2e trimestre, mais, pendant la grossesse, un raccourcissement du col de l’utérus est détecté à l’échographie. Dans ce cas, le médecin procède à un examen et peut recommander de la progestérone par voie vaginale et de poursuivre la surveillance par échographie. Si une femme a des antécédents de naissance prématurée et qu’un col de l’utérus court est observé à l’échographie, le médecin peut suggérer un cerclage.

Avant le cerclage du col de l’utérus, on administre à la femme une anesthésie générale ou régionale. Puis, le médecin insère des instruments, généralement par voie vaginale, afin de mettre en place les points de suture. Les points sont généralement enlevés avant l’accouchement. Si un cerclage a été mis en place avant la grossesse, les points de suture sont laissés en place et un accouchement par césarienne est réalisé.

Cerclage du col de l’utérus Image

En cas de suspicion de travail prématuré après 22 semaines de grossesse, les médecins peuvent prescrire des corticoïdes (afin de favoriser la maturation des poumons du fœtus) et un alitement modifié (activité modifiée). On parle d’alitement modifié lorsque la femme doit passer la majorité de la journée assise ou couchée.