Dépistage et prévention du cancer du col de l’utérus

Le vaccin contre le VPH fournit une immunité contre les types de VPH qui sont à l’origine de la plupart des cancers du col de l’utérus (et des condylomes acuminés et autres cancers, y compris ceux de l’anus, du vagin, du pénis, de la gorge et de l’œsophage). Le vaccin peut aider à prévenir le cancer du col de l’utérus et d’autres cancers.

Il est préférable de se faire vacciner avant de devenir sexuellement actif/active, mais les personnes qui sont déjà sexuellement actives devraient également se faire vacciner.

Les médecins recommandent de vacciner les enfants à 11 ou 12 ans, mais ils peuvent être vaccinés dès l’âge de 9 ans.

Chez les adolescents de moins de 15 ans, le vaccin est administré en deux doses espacées de 6 à 12 mois.

Chez les personnes de 15 à 26 ans, le vaccin est administré en trois doses. La première dose est suivie d’une autre 2 mois plus tard. La dernière dose est administrée 6 mois après la première.