Pour les cancers du vagin de stade précoce, chirurgie pour retirer le vagin, l’utérus et les ganglions lymphatiques adjacents, et parfois une radiothérapie

Pour la plupart des autres cancers du vagin, radiothérapie

Le traitement du cancer du vagin dépend de son stade.

Pour les cancers du vagin de stade précoce, la chirurgie pour ablation du vagin, de l’utérus et des ganglions pelviens et de la partie supérieure du vagin constitue le traitement de choix. La radiothérapie est parfois utilisée après l’intervention chirurgicale.

La radiothérapie est utilisée pour la plupart des autres cancers du vagin. Il s’agit généralement d’une combinaison de radiothérapie interne (implants radioactifs insérés dans le vagin, ce que l’on appelle curiethérapie) et de radiothérapie externe (application au niveau du pelvis depuis l’extérieur).

La radiothérapie ne peut pas être utilisée si des fistules se sont développées. Dans ce cas, tout ou partie des organes du pelvis sont retirés (exentération pelvienne). Ces organes comprennent les organes reproducteurs (vagin, utérus, trompes de Fallope et ovaires), la vessie, l’urètre, le rectum et l’anus. De nombreux facteurs déterminent les organes à retirer et l’étendue de l’ablation, comme le site du cancer, l’anatomie de la femme et ses envies après la chirurgie. Des ouvertures permanentes, pour l’urine (urostomie) et pour les selles (colostomie), sont pratiquées dans l’abdomen, afin que ces déchets puissent être évacués et recueillis dans des poches. Après la procédure, la femme présente généralement des saignements, des pertes, ainsi qu’une tension et des douleurs importantes pendant quelques jours. Généralement, l’hospitalisation dure de 3 à 5 jours. Des complications, telles que des infections ou l’ouverture d’une incision chirurgicale, des occlusions intestinales et des fistules, peuvent se produire.

Les rapports sexuels peuvent être difficiles ou impossibles après le traitement du cancer du vagin.