Adénomyose utérine

Les symptômes de l’adénomyose comprennent des menstruations abondantes et douloureuses (dysménorrhée), des douleurs vagues de la région pelvienne et une sensation de pression sur la vessie et le rectum. Le saignement important peut entraîner une anémie. Parfois, les rapports sexuels sont douloureux.

Ces symptômes disparaissent ou s’atténuent généralement après la ménopause.