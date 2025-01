Torsion testiculaire

Une douleur intense apparaît brusquement dans le testicule. Un gonflement suit rapidement. La douleur semble provenir de l’abdomen, et elle est parfois accompagnée de nausées et de vomissements. Parfois de la fièvre apparaît. Les personnes affectées peuvent avoir besoin d’uriner fréquemment. Parfois, la douleur survient de façon intermittente, se résorbant spontanément, mais réapparaît généralement plus tard.