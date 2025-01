Chez les garçons ou les hommes avec les oreillons, l’orchite se développe entre 4 et 7 jours après le gonflement des glandes salivaires. Le testicule gonfle et est douloureux. Parfois, les deux testicules sont touchés. De la fièvre, des nausées, des céphalées et des douleurs musculaires peuvent être également présentes.