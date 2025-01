La prostate Vidéo

Dans tous les types de prostatite qui provoquent des symptômes, nombre des symptômes sont provoqués par un spasme des muscles de la vessie et du bassin, en particulier dans la région située entre le scrotum et l’anus (périnée). La douleur se développe dans le périnée, dans le bas du dos et souvent au niveau du pénis et des testicules. Par ailleurs, les hommes peuvent également ressentir le besoin d’uriner fréquemment et avec urgence et la miction peut provoquer une douleur ou une sensation de brûlure. L’érection ou l’éjaculation peuvent être difficiles, ou même douloureuses. Une constipation peut se développer, rendant la défécation douloureuse.

Dans le cas d’une prostatite bactérienne aiguë, les symptômes ont tendance à être plus graves. Certains symptômes, tels qu’une fièvre et des frissons, des difficultés de miction et la présence de sang dans l’urine, ont tendance à se manifester plus fréquemment. La prostatite bactérienne peut induire la formation de pus (abcès) dans la prostate ou une épididymite (inflammation de l’épididyme).