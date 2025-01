Toucher rectal

Parfois, débitmétrie urinaire

Parfois, biopsie ou imagerie par résonance magnétique (IRM)

En palpant la prostate lors d’un toucher rectal, le médecin peut le plus souvent établir si elle a augmenté de volume. Les médecins insèrent un doigt recouvert d’un doigtier lubrifié dans le rectum. La prostate peut être palpée immédiatement devant le rectum. En cas d’hyperplasie prostatique bénigne (HPB), la prostate paraît être de taille plus importante, symétrique et lisse ; toutefois, elle n’est pas douloureuse à la palpation. Des zones fermes ou dures peuvent indiquer un cancer de la prostate.

Un échantillon d’urine doit être examiné (analyse d’urine) afin de confirmer l’absence d’infection ou de saignements. Lorsque l’examen révèle une augmentation du volume de la prostate ou lorsqu’un homme présente des symptômes de blocage urinaire, en général, les médecins effectuent également généralement un examen visant à mesurer le taux sanguin de l’antigène prostatique spécifique (PSA). Le taux de PSA peut être élevé chez les hommes atteints d’HPB et également chez ceux atteints d’un cancer de la prostate. Si le taux de PSA est élevé, si la prostate est dure au toucher ou si des nodules sont palpables, d’autres tests peuvent être nécessaires pour déterminer la présence éventuelle d’un cancer.

Les hommes qui présentent des symptômes de blocage urinaire peuvent être invités à uriner dans un dispositif mesurant le volume et le débit du flux d’urine (test appelé débitmétrie urinaire). Immédiatement après la débitmétrie urinaire, les médecins réalisent une échographie de la vessie pour déterminer à quel point la vessie s’est vidée. Ces deux tests aident à diagnostiquer la présence et la gravité d’une obstruction urinaire.

Si les médecins suspectent un cancer de la prostate, ils peuvent réaliser une échographie transrectale (Transrectal Ultrasonography, TRUS) afin d’identifier les zones les plus susceptibles d’être atteintes d’un cancer et les cibler pour une biopsie. Déterminer ces zones augmente non seulement les chances de détecter le cancer, mais peut également réduire le nombre d’échantillons nécessaires. Comme un nombre plus élevé d’échantillons augmente le risque d’infection, le fait de limiter le nombre d’échantillons prélevés permet de minimiser le risque d’infection.

Chez les hommes ayant un taux élevé ou augmenté de PSA, une technologie récente appelée IRM multiparamétrique peut être utilisée pour améliorer le diagnostic et le traitement de l’HPB.

Parfois, une cystoscopie est réalisée pour exclure d’autres causes d’obstruction urinaire, comme une sténose urétrale, ou pour prévoir la meilleure approche pour l’intervention chirurgicale.