Troubles du sein chez les hommes

L’augmentation du volume des seins chez les hommes s’appelle gynécomastie ou pseudo-gynécomastie.

La gynécomastie correspond à l’augmentation du volume du tissu mammaire lui-même, qui est composé de glandes.

La pseudo-gynécomastie est l’apparition d’un gonflement des seins chez les hommes en surpoids. Cependant, l’origine de ce gonflement est une augmentation du tissu adipeux autour des seins et non pas une augmentation du volume du tissu glandulaire situé dans le sein.

La gynécomastie se manifeste parfois pendant l’enfance ou à la puberté. L’augmentation du volume est habituellement normale et temporaire à la puberté, durant de quelques mois à quelques années. Généralement, la gynécomastie apparaît également après l’âge de 50 ans.

Chez les hommes, l’augmentation de volume du sein peut être causée par :

Certains troubles (y compris certains troubles hépatiques)

Certains traitements pharmacologiques (dont l’utilisation d’hormones sexuelles féminines et de stéroïdes anabolisants, ainsi que de certains médicaments utilisés pour traiter une hypertrophie prostatique ou un cancer de la prostate)

Des produits phytothérapiques (tels que les huiles de lavande et d’arbre à thé dans les produits pour la peau)

Une forte consommation de marijuana, de bière, d’alcool ou d’héroïne.

Plus rarement, une gynécomastie masculine est la conséquence d’un déséquilibre hormonal, qui peut être provoqué par des tumeurs rares qui produisent des œstrogènes.

L’augmentation du volume peut concerner un seul sein ou les deux. Un sein augmenté de volume peut être douloureux. Si une douleur est présente, il ne s’agit probablement pas d’un cancer. La douleur du sein chez les hommes, comme chez les femmes, n’est habituellement pas un signe de cancer.

Les médecins effectuent un examen clinique et un entretien minutieux. Parfois, d’autres examens, tels que des analyses de sang ou une mammographie sont nécessaires.

Généralement, elle ne nécessite aucun traitement spécifique. La gynécomastie disparaît souvent seule ou après identification et traitement de sa cause. L’excision chirurgicale du tissu mammaire en excès est efficace, mais n’est que rarement nécessaire. La liposuccion, une technique chirurgicale consistant à retirer les tissus à l’aide d’une sonde d’aspiration introduite par une petite incision, est l’option chirurgicale privilégiée et est souvent suivie d’une intervention de chirurgie esthétique complémentaire.