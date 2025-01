Fonction reproductrice masculine

La fonction reproductive masculine implique l’excitation sexuelle, l’érection, l’orgasme et l’éjaculation du sperme.

Le pénis entre en érection grâce à l’interaction complexe de facteurs physiologiques et psychologiques.

Les contractions lors de l’éjaculation poussent le sperme dans l’urètre, puis hors du pénis.

L’érection du pénis au cours de l’excitation sexuelle permet la pénétration pendant le rapport. L’érection est le résultat d’une interaction complexe entre des stimuli neurologiques, vasculaires, hormonaux et psychologiques. Les stimuli liés au plaisir incitent le cerveau à envoyer des signaux nerveux au pénis par l’intermédiaire de la moelle épinière. Les artères qui apportent le sang aux tissus érectiles (corps caverneux et corps spongieux, voir figure Organes reproducteurs masculins) répondent à ces signaux en se dilatant. Il en résulte une augmentation considérable du débit sanguin en direction des zones érectiles du pénis. Simultanément, les muscles entourant les veines qui sont normalement responsables du drainage du sang du pénis se contractent, ce qui ralentit l’écoulement du sang vers l’organisme et augmente la tension artérielle dans le pénis. L’association d’une augmentation de l’apport sanguin et d’une diminution de l’écoulement sanguin gorge le pénis de sang et accroît sa longueur, son diamètre et sa raideur.

L’orgasme correspond au pic de l’excitation sexuelle. Lors de l’orgasme, survient en général l’éjaculation, entraînée par la stimulation du gland ainsi que par d’autres stimuli, qui envoient des signaux au cerveau et à la moelle épinière. Les nerfs stimulent les contractions musculaires des vésicules séminales, de la prostate et des canaux épididymaires et déférents. Ces contractions poussent le sperme dans l’urètre. La contraction des muscles situés autour de l’urètre pousse le sperme à travers et hors du pénis. Le col vésical (base de la vessie) se contracte également, empêchant le sperme de refluer vers la vessie.

Une fois l’éjaculation terminée, ou à l’arrêt de la stimulation, les artères diminuent de diamètre et les veines s’ouvrent, ce qui diminue l’afflux de sang et augmente son écoulement, de telle sorte que le pénis redevient flasque (détumescence). Après la détumescence, une nouvelle érection ne peut être obtenue avant un certain délai (période réfractaire), dont la durée est généralement d’environ 20 minutes chez les hommes jeunes.