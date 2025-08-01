Protection de la santé et de la sécurité avant et après les inondations

Les inondations sont les catastrophes naturelles les plus fréquentes, selon l’Organisation mondiale de la Santé. Elles peuvent constituer une menace partout où il pleut. Les inondations tuent plus de personnes chaque année que les tornades, les ouragans ou la foudre.

Lorsqu’une inondation ou une autre catastrophe naturelle survient, chaque seconde compte. Le fait de se préparer à l’avance et de connaître les bonnes mesures à prendre peut faire une grande différence. Ready.gov offre les conseils de préparation suivants pour toutes les personnes se trouvant dans une zone en alerte d’inondation :

Trouvez immédiatement un abri dans un endroit sûr.

Ne marchez pas, ne nagez pas et ne conduisez pas dans les eaux d’inondations . Repartez en arrière et évitez la noyade !

N’oubliez pas qu’à peine six pouces d’eau en mouvement sont suffisants pour vous faire tomber et qu’un pied d’eau en mouvement peut emporter votre véhicule.

Tenez-vous à l’écart des ponts surmontant des eaux rapides.

Écoutez l’EAS (système d’alerte d’urgence américain), la radio météorologique NOAA ou les systèmes d’alerte locaux pour obtenir des informations d’urgence d’actualité et des instructions concernant les inondations.

En fonction du type d’inondation : Évacuez les lieux si cela a été demandé. Déplacez-vous vers un lieu en hauteur ou un étage plus élevé. Restez là où vous êtes.



Un grand nombre de risques pour la sécurité et la santé sont à prendre en compte pendant une inondation, mais aussi pendant une longue période après le retrait des eaux. Selon la FEMA (Agence fédérale américaine de gestion des situations d’urgence), les eaux d’inondation peuvent contenir des dangers, notamment des objets pointus, des lignes électriques submergées, des eaux usées, des bactéries, des substances chimiques, des insectes malades et des animaux sauvages ou errants.

Voici un aperçu plus détaillé de certains des risques et des meilleures pratiques pour se protéger et protéger les personnes qui vous entourent.

Noyade

La noyade survient quand l’immersion dans un liquide entraîne la suffocation ou entrave la respiration. La noyade n’est pas toujours mortelle (antérieurement décrite comme quasi-noyade), mais elle peut l’être. Environ 4 fois plus de personnes sont hospitalisées pour cause de semi-noyade qu’il y en a qui décèdent par suite de noyade.

Lorsque les personnes sont immergées dans l’eau, deux choses peuvent survenir :

L’eau pénètre dans les poumons.

Les cordes vocales peuvent se contracter sérieusement, empêchant momentanément l’eau d’entrer dans les poumons mais bloquant aussi la respiration.

Dans ces deux cas, les poumons ne peuvent plus transférer l’oxygène dans le sang. La baisse du taux d’oxygène dans le sang peut alors entraîner une lésion cérébrale et le décès.

En cas d’inondation, il est essentiel de ne jamais marcher, nager ou conduire dans les eaux d’inondation. Il est difficile de déterminer la profondeur de l’eau et à peine six pouces d’eau en mouvement sont suffisants pour faire tomber un adulte. Un pied d’eau en mouvement peut emporter un véhicule.

Blessures mineures et premiers secours

Les eaux d’inondation et les dommages causés par les inondations peuvent provoquer toute une série de blessures, notamment des lésions mineures des tissus mous et des plaies. Dans de nombreux cas, des premiers secours adéquats prodigués correctement et au bon moment peuvent sauver une vie, prévenir l’aggravation d’une blessure ou d’une maladie, ou accélérer la guérison.

Pour les plaies, l’action la plus urgente pour traiter la coupure est d’arrêter le saignement. Les saignements visibles peuvent presque toujours être arrêtés en plaçant une compresse de gaze ou un tissu propre sur la zone de saignement et en comprimant fermement la zone avec un doigt ou une main pendant au moins 5 minutes. Lorsque cela est possible, on élève la zone qui saigne au-dessus du niveau du cœur.

Toutes les plaies, qu’elles soient traitées à domicile ou par des professionnels de santé, doivent être surveillées pour détecter d’éventuels symptômes d’infection (rougeur qui s’aggrave, sensibilité, chaleur ou écoulement de pus) pendant les premiers jours suivant le traitement. Si des symptômes d’infection apparaissent (par exemple fièvre, présence de pus dans la plaie ou s’écoulant de celle-ci, ou augmentation de la rougeur autour de la plaie), une prise en charge médicale doit être sollicitée le plus rapidement possible (dans les quelques heures qui suivent).

Dans certains cas, une assistance médicale est nécessaire en plus des premiers secours.

Lésions provoquées par l’électricité

L’eau et l’électricité ne vont pas ensemble. Lors d’inondations, l’eau s’introduit souvent dans des endroits où elle ne devrait pas être, ce qui engendre des dangers électriques pouvant être mortels. La FEMA met en garde contre le risque d’électrocution, dont il faut être conscient. Ne touchez pas de matériel électrique si celui-ci est mouillé ou si vous vous tenez debout dans l’eau. Coupez l’électricité pour éviter toute décharge électrique s’il est possible de le faire sans danger.

Une lésion due à l’électricité se produit lorsqu’un courant électrique traverse le corps, altérant alors le fonctionnement d’un organe avec parfois brûlure des tissus. Souvent, le principal symptôme d’une lésion due à l’électricité est la brûlure cutanée, mais toutes les lésions provoquées par l’électricité ne causent pas de dommage externe visible.

Le traitement des lésions dues à l’électricité comprend plusieurs étapes. Dans un premier temps, il est nécessaire de dégager les personnes de la source électrique. La manière la plus sûre consiste à couper le courant, par exemple, en actionnant l’interrupteur d’alimentation générale ou le disjoncteur, en fermant l’interrupteur local ou en débranchant le dispositif en cause de la prise électrique. Il ne faut jamais toucher les personnes tant que le courant n’a pas été coupé.

Lorsque les personnes peuvent être touchées sans danger, le secouriste doit vérifier la respiration et le pouls. Si les personnes ne respirent pas et que leur pouls n’est pas détectable, il faut entreprendre immédiatement la réanimation cardiopulmonaire (RCP). Il convient d’appeler l’aide médicale urgente dès lors que les personnes présentent plusieurs lésions mineures. Comme l’étendue d’une brûlure d’origine électrique peut être trompeuse, il faut appeler des secours médicaux s’il existe un doute quelconque quant à la gravité.

Bactéries et moisissures

Les risques pour la santé en lien avec les inondations peuvent persister pendant une longue période. Les eaux d’inondation qui ne sont pas nettoyées rapidement et efficacement peuvent entraîner des risques pour la santé même après l’inondation.

La FEMA recommande de porter des gants de travaux lourds, des vêtements protecteurs et des bottes pendant le nettoyage, et d’utiliser des protections faciales ou des masques appropriés. Cela est important pour protéger les personnes de la poussière et des débris pouvant se trouver dans l’air, ainsi que d’autres éléments comme les moisissures et les bactéries. L’Agence indique que les personnes atteintes d’asthme et d’autres maladies pulmonaires et/ou d’immunosuppression ne doivent pas pénétrer dans des bâtiments présentant des fuites d’eau intérieures ou des moisissures visibles ou odorantes, et que les enfants ne doivent pas participer aux travaux de nettoyage en cas de catastrophe.

Des bactéries, comme le tétanos, peuvent également être présentes dans les eaux d’inondation. Les bactéries nocives peuvent pénétrer dans l’organisme de différentes manières. Vous pouvez :

Manger ou boire quelque chose contenant des bactéries

Respirer de l’air qui transporte des bactéries

Toucher un élément contaminé par des bactéries, puis vous toucher la bouche, le nez ou les yeux

Une coupure, une éraflure ou une brûlure laisse pénétrer des bactéries dans la peau