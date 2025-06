Près d’un tiers des adultes des États-Unis peuvent présenter une carence en fer. Le fer est nécessaire pour fabriquer de l’hémoglobine, la substance des globules rouges qui transporte l’oxygène dans tout le corps. Les symptômes fréquents de la carence en fer comprennent des troubles de la concentration et une fatigue. Cependant, les personnes présentant ces symptômes peuvent les attribuer à une autre cause et ne prendre aucune mesure pour traiter la carence en fer sous-jacente. Si elle n’est pas contrôlée, la carence en fer peut entraîner une anémie due à une carence en fer, dite anémie ferriprive. Les symptômes de l’anémie ferriprive apparaissent graduellement et sont similaires à ceux provoqués par les autres types d’anémie. Ces symptômes comprennent fatigue, faiblesse, essoufflement et pâleur. En cas de taux de fer très faibles, certaines personnes présentent des symptômes de pica (désir de consommer une substance qui n’est pas alimentaire, comme un glaçon, de la terre, de la peinture ou de la craie).

La lutte contre l’anémie ferriprive commence par identifier et traiter la cause de la carence en fer, puis en général par reconstituer les réserves en fer de l’organisme. Voici un examen plus approfondi de quelques-unes des causes les plus fréquentes d’anémie ferriprive et de ce à quoi les personnes peuvent s’attendre lorsque la carence est traitée.

Cause n° 1 : perte de sang générale

Chez les adultes, la carence en fer est provoquée dans un grand nombre de cas par une perte de sang. Cette perte de sang peut être due à plusieurs causes. Une plaie ou un traumatisme peut entraîner une perte de sang importante en peu de temps. Chez les femmes qui ont leurs règles, les saignements menstruels sont la cause la plus fréquente de carence en fer. Des jeunes femmes ayant des saignements menstruels importants peuvent ignorer l’anémie qu’ils provoquent. Chez les femmes ménopausées et les hommes, la carence en fer est généralement un signe d’hémorragie du tube digestif, provenant par exemple d’ulcères hémorragiques ou de polypes du côlon. Un saignement chronique dû au cancer du côlon est une cause grave de carence en fer chez les adultes d’âge moyen et âgés.

Cause n° 2 : diminution de l’absorption

La réduction de l’absorption du fer dans le tube digestif, appelée malabsorption, peut être provoquée par divers troubles. La maladie cœliaque est un trouble fréquent qui provoque une malabsorption du fer. D’autres causes potentielles comprennent les chirurgies bariatriques et l’ablation des intestins, ainsi que des maladies génétiques rares.

Cause n° 3 : régime alimentaire inadéquat/augmentation des besoins

Aux États-Unis, l’anémie est rarement due à une alimentation pauvre en fer car de nombreux aliments contiennent un supplément en fer. Cependant, chez certaines populations où les besoins en fer augmentent, un régime pauvre en fer peut entraîner une carence en fer et même une anémie ferriprive. Les femmes enceintes, qui commencent souvent leur grossesse avec des réserves de fer légèrement réduites, ont des besoins en fer accrus. Au fur et à mesure que la grossesse progresse, une augmentation du volume sanguin et des besoins du fœtus peuvent entraîner une carence en fer, parfois accompagnée d’une anémie et parfois non. Les nourrissons et les jeunes enfants peuvent eux aussi présenter un risque de carence en fer en raison de leur régime alimentaire, surtout s’ils sont particulièrement difficiles en matière de tolérance alimentaire ou s’ils consomment de grandes quantités de produits laitiers.

Cause n° 4 : dialyse

Les personnes sous dialyse en raison d’une insuffisance rénale, en particulier celles qui prennent des médicaments qui stimulent l’organisme à fabriquer des globules rouges (agents stimulant l’érythropoïèse),peuvent être exposées à un risque de carence en fer. En général, ces personnes font l’objet d’un suivi systématique en cas de carence en fer.

Diagnostic et traitement de l’anémie ferriprive

Il est préférable de considérer les carences en fer comme étant sur un spectre. Si l’anémie est la plus grave des issues possibles, une carence en fer doit être traitée même si la personne n’est pas encore anémique. L’anémie est diagnostiquée par des analyses de sang de routine appelées numération sanguine. Le diagnostic d’une carence en fer est un peu plus difficile. Le dosage du taux sanguin de ferritine (protéine de stockage du fer) est le test le plus fiable pour diagnostiquer une carence en fer. Un faible taux de ferritine indique un déficit en fer. Cependant, le taux de ferritine est parfois trompeur, car il peut être faussement élevé, et donc sembler normal, à cause d’une atteinte du foie, d’une inflammation, d’une infection ou d’un cancer. Les patients doivent s’assurer que les médecins qui s’occupent d’eux connaissent les autres affections dont ils souffrent, le cas échéant, car certaines peuvent influencer les résultats des examens.

Une fois la carence en fer identifiée, le traitement consiste à traiter la cause profonde de la carence, par exemple arrêter la perte de sang, puis à remplacer le fer perdu dans l’organisme. Chez la plupart des personnes, un régime riche en fer (y compris les aliments tels que la viande, les fruits de mer, les fruits secs, les céréales, les légumes verts à feuilles et les haricots) ne suffit pas à reconstituer les réserves en fer. Une supplémentation par voie orale ou intraveineuse est alors nécessaire.

Ce qu’il faut savoir sur la prise par voie orale de compléments alimentaires contenant du fer

Pour corriger efficacement une anémie ferriprive, la supplémentation en fer par voie orale doit durer environ 6 semaines, mais reconstituer les réserves en fer de l’organisme en fer peut prendre plus longtemps, même si le saignement a cessé. Les compléments en fer se prennent généralement par voie orale. Ils rendent les selles foncées ou noires et entraînent souvent une constipation.

Les suppléments de fer ont la réputation de créer des problèmes digestifs, notamment des ballonnements, des crampes et de la constipation. Bonne nouvelle cependant, la plupart des médecins recommandent de prendre le complément tous les deux jours, ce qui peut aider à l’absorption et réduire les effets secondaires désagréables. Les personnes qui sont prêtes à commencer à prendre des suppléments de fer doivent discuter avec leur médecin des allergies et des effets secondaires avant de commencer. Il existe plusieurs formules de fer que le médecin peut être en mesure de fournir. Parfois, d’autres traitements tels que des émollients fécaux ou de la vitamine C peuvent aider à limiter les symptômes digestifs désagréables.