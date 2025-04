Le syndrome de Cushing a fait les gros titres récemment après qu’une célébrité a reçu le diagnostic de cette affection relativement rare. Les patients atteints du syndrome de Cushing présentent une quantité trop importante de l’hormone surrénalienne appelée cortisol, ce qui peut entraîner des changements au niveau de l’apparence physique et des affections médicales potentiellement mortelles. Étant donné la couverture médiatique récente des symptômes caractéristiques du syndrome de Cushing et de ses effets sur l’organisme, les patients peuvent être curieux au sujet de cette affection et des mesures à prendre s’ils sont à risque.

Voici donc les réponses à certaines des questions les plus pressantes des patients concernant le syndrome de Cushing.

1. Quelles sont les causes du syndrome de Cushing ?

Les glandes surrénales libèrent des hormones qui contribuent à contrôler la tension artérielle, la fréquence cardiaque, l’équilibre de l’eau et du sodium, la réponse au stress, et d’autres éléments encore. Le syndrome de Cushing survient lorsque ces glandes libèrent une quantité excessive de l’hormone cortisol, ou lorsqu’une personne prend une hormone comme le cortisol.

En général, on attribue l’une des deux causes suivantes :

la présence d’une tumeur dans les glandes surrénales ou d’un cancer dans une autre partie du corps ;

la prise d’un corticoïde pendant une longue période.

Les corticoïdes (souvent simplement appelés stéroïdes) sont prescrits pour des maladies graves, notamment des maladies inflammatoires, allergiques et auto-immunes.

Il est important de noter que le syndrome de Cushing est différent de la maladie de Cushing. La maladie de Cushing fait référence précisément au syndrome de Cushing provoqué par une cause spécifique : l’hyperstimulation des glandes surrénales en raison d’une tumeur de l’hypophyse.

Parfois, les patients pensent qu’étant donné que le cortisol est une hormone du stress, leur maladie de Cushing est provoquée par le stress de la vie. Ce n’est pas le cas. Il n’existe aucune preuve selon laquelle un mode de vie particulier provoquerait le syndrome de Cushing.

2. Quels sont les symptômes du syndrome de Cushing ?

Le cortisol est une hormone essentielle de l’organisme. Le fait d’avoir un excès de cortisol peut provoquer de nombreux changements, notamment une augmentation de la glycémie et du taux de cholestérol. Les corticoïdes modifient également le volume et la répartition de la graisse corporelle.

Les autres symptômes du syndrome de Cushing comprennent :

un visage rond et large (appelé « visage lunaire ») ;

de grandes quantités de graisse au niveau du ventre et de la graisse en haut du dos (appelée « bosse de bison ») ;

une peau fine qui forme facilement des ecchymoses et guérit lentement ;

des stries violacées semblables à des vergetures sur le thorax et le ventre ;

une fatigue rapide ;

parfois, une pilosité excessive du visage et du corps ;

chez les femmes, parfois une perte de cheveux.

Avec le temps, des taux élevés de corticoïdes augmentent la tension artérielle (hypertension), affaiblissent les os (ostéoporose) et diminuent la résistance aux infections. Le risque de développer des calculs rénaux, un diabète et des caillots sanguins dans les veines est accru, et l’on peut parfois observer l’apparition de troubles et symptômes psychologiques, notamment dépression et hallucinations.

Le syndrome de Cushing peut être mortel. Un taux de cortisol très élevé diminue le taux de potassium, ce qui peut provoquer des problèmes cardiaques. Des taux très élevés de cortisol inhibent le système immunitaire et les patients atteints du syndrome de Cushing peuvent soudainement être accablés par une infection dont ils se seraient autrement facilement débarrassés.

3. À quoi dois-je m’attendre lors d’un rendez-vous chez le médecin pour le syndrome de Cushing ?

Chez les patients ne prenant pas de taux élevés de stéroïdes, le syndrome de Cushing est rare et de nombreux symptômes peuvent avoir d’autres causes. En même temps, les changements physiques peuvent être un bon indicateur du syndrome de Cushing.

Souvent, les patients remarquent des changements au niveau de leur apparence physique, ce qui les incite à consulter un médecin. Si vous présentez ces symptômes, il est conseillé de consulter immédiatement votre médecin généraliste. Apportez des photos de vous datant d’il y a quelques années afin que les médecins puissent voir comment votre corps a pu changer. Les médecins poseront également des questions sur tout ce qui pourrait augmenter les taux de stéroïdes, comme l’utilisation de crèmes contenant des stéroïdes ou de stéroïdes inhalés, ainsi que l’usage de drogues récréatives.

Si les médecins suspectent des taux élevés de cortisol, ils peuvent utiliser plusieurs méthodes pour diagnostiquer le problème avec plus de précision et déterminer si le patient présente un syndrome de Cushing. Ces méthodes peuvent comprendre la mesure des taux de cortisol dans la salive, l’urine et/ou le sang, la prescription de médicaments supprimant temporairement les taux de cortisol ou la réalisation d’examens d’imagerie.

Une fois qu’un patient a reçu un diagnostic de syndrome de Cushing, il est important de consulter un spécialiste pour obtenir des conseils supplémentaires et un traitement. Le traitement variera selon que le problème réside dans les glandes surrénales, dans l’hypophyse, ou ailleurs. Pour les patients prenant des stéroïdes, les médecins peuvent recommander un changement de médicament. D’autres traitements peuvent comprendre un régime riche en protéines et en potassium, des médicaments qui diminuent les taux de cortisol ou bloquent les effets du cortisol, une chirurgie ou une radiothérapie.

Les personnes qui se sont fait retirer les glandes surrénales pour traiter une maladie de Cushing qui n’avait pas disparu avec une chirurgie et/ou une radiothérapie de l’hypophyse peuvent développer un syndrome de Nelson, par lequel la tumeur de l’hypophyse grossit et une pigmentation apparaît.

4. Peut-on prendre des stéroïdes sans danger ?

Les stéroïdes peuvent changer la donne pour de nombreux patients, mais ils comportent un risque d’effets secondaires. Ils doivent être pris conformément à la prescription. Les médecins n’interrompent jamais brusquement les traitements par corticoïdes initiés depuis plus de 2 ou 3 semaines. À la place, les médecins diminuent progressivement la dose au fil des semaines, parfois au fil des mois.