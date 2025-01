Les canaux semi-circulaires dépassent de la région postérieure du vestibule et sont responsables de la détection des mouvements de la tête en trois plans spatiaux. Le canal antérieur détecte les mouvements vers l’avant et l’arrière. Le canal postérieur détecte les mouvements verticaux. Le canal latéral détecte les mouvements horizontaux. Chaque canal comporte un canal semi-circulaire membraneux où est détecté un moment cinétique. À la base de chaque canal se trouve un renflement appelé ampoule. Dans l’ampoule, les longs stéréocils des cellules ciliées sont intégrés dans la cupule, et baignent dans l’endolymphe. Lorsque vous bougez la tête, l’endolymphe déplace la cupule et stimule les stéréocils.